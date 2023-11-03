Моцарелла из Кировоградщины получила бронзовую награду на мировом сырном конкурсе

Свежий сыр копченая моцарелла, изготовленный на производстве "Молочная мастерская" в Кировоградской области под брендом Lel', получил бронзовую награду на конкурсе World Cheese Awards 2023 среди 23 украинских сыров, представленных на международном конкурсе в Норвегии.

Сыр-призер коптится натуральным путем, на дровах ольхи, и приобретает копчение, придающее сыру неповторимый аромат и вкус, а производится из натурального молока от доверенных украинских молокозаводов.

"Мы благодарны нашей команде сыроваров за их усердие и мастерство, которые позволили воплотить наш замысел в жизнь. Гордимся тем, что в первый год запуска продукта команда получила важную награду от международного жюри, что свидетельствует о высоком качестве и отмечает наши усилия в развитии украинского сыроделия, — рассказывает руководительница стратегического маркетинга Ardis Group Кристина Максимец.

На конкурсе моцарелла была представлена судьям в чистом виде, поэтому оценка проходила только по вкусовым характеристикам, также судьи не знали страну происхождения сыров участников, поэтому судейство было полностью независимым.

Стоит отметить, что на полках национального ритейла копченая моцарелла привлекает внимание своей социальной миссией — поддерживать украинскую армию, потому что 3 гривни из стоимости каждой упаковки передаются как донаты в фонд "Вернись живым".

Производитель Ardis Group верит, что эта награда — лучшее время рассказать Украине и всему миру о смелой украинской моцарелле, которая первое время производилась под обстрелами и в условиях блекаутов. А также работает над усовершенствованием продукта, чтобы в следующем году привезти с конкурса желаемый Super Gold.