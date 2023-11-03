Моцарела з Кіровоградщини отримала бронзову нагороду на світовому сирному конкурсі

Свіжий сир копчена моцарела, виготовлений на виробництві "Молочна майстерня" у Кіровоградській області під брендом Lel’, отримав бронзову відзнаку на конкурсі World Cheese Awards 2023 серед 23-х українських сирів, які були представлені на міжнародному конкурсі у Норвегії.

Сир-призер коптиться натуральним шляхом, на дровах вільхи, й набуває коптіння, що надає сиру неповторний аромат та смак, а виготовляється з натурального молока від довірених українських молокозаводів.

"Ми вдячні нашій команді сироварів за їхню старанність та майстерність, що дозволили втілити наш задум в життя. Пишаємось тим, що у перший рік запуску продукту, команда отримала важливу нагороду від міжнародного журі, що свідчить про високу якість та відзначає наші зусилля у розвитку українського сироваріння, — розповідає керівниця стратегічного маркетингу Ardis Group Христина Максимець.

На конкурсі моцарела була представлена суддям у чистому виді, тож оцінювання відбувалось тільки за смаковими характеристиками, також судді не знали країну походження сирів учасників, тож суддівство було повністю незалежним.

Варто відзначити, що на полицях національного рітейлу копчена моцарела привертає увагу своєю соціальною місією — підтримувати українську армію, бо 3 гривні з кожного пакування передаються як донати у фонд "Повернись живим".

Виробник Ardis Group вірить, що ця нагорода — найкращий час розповісти Україні й всьому світу про сміливу українську моцарелу, яка перший час вироблялась під обстрілами та у блекаутах. А також працює над удосконаленням продукту, щоб наступного року привезти з конкурсу бажаний Super Gold.