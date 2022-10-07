Новый дизайн – новые победы. Компания PIN-UP UKRAINE обновила сайт

PIN-UP UKRAINE, являющийся представителем легального игорного бизнеса в Украине, обновила свой сайт. Это первый ребрендинг платформы компании с момента получения лицензии PIN-UP UKRAINE в 2021 году.

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Компания PIN-UP UKRAINE запускает обновленный сайт с современным и простым дизайном.

Важную роль в новой айдентике играют цвета. Фон сайта изменены с черного на белый. Основными цветами продукта по-прежнему остались красный и зеленый, что символизирует современность и уверенность. Кнопочные элементы сайта были изменены по форме - пока они не содержат острых углов, а имеют округлую форму. Чтобы новый дизайн кардинально не повлиял на узнаваемость бренда, остальные элементы сайта остались без изменений.

"Развитие компании предполагает изменения. Мы в PIN-UP UKRAINE поставили себе задачу освежить наш продукт, но без кардинальных изменений, которые могли бы повлиять на узнаваемость бренда. Поэтому решили не изменять интерфейс сайта и сконцентрировались на цветах. Поскольку для компании важно, чтобы нашим клиентам было удобно пользоваться продуктом, акцент был сделан на простоту взаимодействия за счет белого фонового цвета платформы. Думаю, что нам удалось и клиенты останутся довольны. PIN-UP UKRAINE продолжит совершенствоваться и развиваться, ведь мы верим, что новый дизайн – это новые победы" , – прокомментировал COO PIN-UP UKRAINE Игорь Зотько.

Над обновлением визуального стиля PIN-UP UKRAINE работала дизайнерская команда компании под руководством Дмитрия Овсеенко.