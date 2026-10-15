Бум искусственного интеллекта принес TSMC $23,6 млрд чистой прибыли за третий квартал

Крупнейший в мире контрактный производитель микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) по итогам третьего квартала зафиксировал шестой квартал рекордной прибыли, превысивший прогнозы рынка на фоне высоких затрат клиентов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Чистая прибыль компании за третий квартал выросла почти на 69% в годовом исчислении и достигла 763,1 миллиарда новых тайваньских долларов (23,6 миллиарда долларов США), тогда как выручка подскочила на 51% — до 1,5 триллиона тайваньских долларов.

Тайваньский производитель обеспечивает выпуск более 90% самых передовых полупроводников в мире. Предприятие является ключевым поставщиком для таких технологических компаний, как Nvidia и Apple, увеличивая свой отрыв от конкурентов Samsung и Intel.

Передовая технология по нормам 2 нанометра принесла компании 8% от общего дохода от реализации кремниевых пластин в третьем квартале, что демонстрирует существенный рост по сравнению с первым кварталом.

Отчет компании появился после того, как единственный производитель оборудования для выпуска мощнейших полупроводников "ASML" повысил прогноз продаж на четвертый квартал до 14,2-15,2 миллиарда евро.

Капитальные расходы и планы расширения

Финансовый директор Венделл Хуанг сообщил, что годовые капитальные расходы компании будут оставаться на уровне 60–64 миллиардов долларов, однако расходы с 2026 по 2028 год будут значительно выше из-за долгосрочного спроса заказчиков. В четвертом квартале компания ожидает получить выручку в диапазоне от 52,3 до 54,3 млрд долларов с операционной маржой от 56,5% до 58,5%.

Главный исполнительный директор CC Вэй отметил, что предприятие не собирается оставлять рыночные возможности другим производителям и делает все возможное для поддержки клиентов. Для удовлетворения спроса TSMC расширяет мощности: помимо строительства нового комплекса в Аризоне стоимостью 265 миллиардов долларов рассматривается создание дополнительной производственной площадки в Техасе.

Также TSMC провела переговоры с проектом Илона Маска "Terafab" (запланирована совместная фабрика чипов "Tesla" и "SpaceX") о возможном привлечении избыточных мощностей. Комментируя утверждение Маска о том, что тайваньская компания будет только арендовать производство, CC Вэй подчеркнул, что завод должен функционировать под непосредственным управлением TSMC.

Несмотря на то, что на торгах в четверг акции TSMC просели примерно на 2% на фоне падения акций сектора ИИ в Азии, за последние 12 месяцев стоимость бумаг выросла почти на две трети. Капитализация компании достигла почти 2 триллионов долларов США, что вдвое превышает оценку Samsung и делает TSMC самой дорогой публичной компанией Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что главный поставщик чипов для Apple и Nvidia увеличил выручку на 53% из-за бума ИИ. Компания пытается справиться с огромным наплывом заказов от создателей искусственного интеллекта, но спрос все равно опережает возможности заводов.