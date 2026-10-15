Бум штучного інтелекту приніс TSMC $23,6 млрд чистого прибутку за третій квартал

Найбільший у світі контрактний виробник мікрочипів Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) за підсумками третього кварталу зафіксував шостий поспіль квартал рекордного прибутку, що перевищив прогнози ринку на тлі високих витрат клієнтів на інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Чистий прибуток компанії за третій квартал зріс майже на 69% у річному вимірі та сягнув 763,1 мільярда нових тайванських доларів (23,6 мільярда доларів США), тоді як виручка підскочила на 51% — до 1,5 трильйона тайванських доларів.

Тайванський виробник забезпечує випуск понад 90% найбільш передових напівпровідників у світі. Підприємство є ключовим постачальником для таких технологічних компаній, як "Nvidia" та "Apple", збільшуючи свій відрив від конкурентів "Samsung" та "Intel".

Передова технологія за нормами 2 нанометри принесла компанії 8% загального доходу від реалізації кремнієвих пластин у третьому кварталі, що демонструє суттєве зростання порівняно з першим кварталом.

Звіт компанії з'явився після того, як єдиний виробник обладнання для випуску найпотужніших напівпровідників "ASML" підвищив прогноз продажів на четвертий квартал до 14,2–15,2 мільярда євро.

Капітальні витрати та плани розширення

Фінансовий директор Венделл Хуанг повідомив, що річні капітальні витрати компанії залишатимуться на рівні 60–64 мільярдів доларів, проте витрати з 2026 по 2028 рік будуть значно вищими через довгостроковий попит замовників. У четвертому кварталі компанія очікує отримати виручку в діапазоні від 52,3 до 54,3 мільярда доларів з операційною маржею від 56,5% до 58,5%.

Головний виконавчий директор CC Вей зазначив, що підприємство не збирається залишати ринкові можливості іншим виробникам і робить усе можливе для підтримки клієнтів. Для задоволення попиту TSMC розширює потужності: крім будівництва нового комплексу в Аризоні вартістю 265 мільярдів доларів, розглядається створення додаткового виробничого майданчика в Техасі.

Також TSMC провела переговори з проєктом Ілона Маска "Terafab" (запланована спільна фабрика чипів "Tesla" та "SpaceX") щодо можливого залучення надлишкових потужностей. Коментуючи твердження Маска про те, що тайванська компанія лише орендуватиме виробництво, CC Вей наголосив, що завод має функціонувати під безпосереднім управлінням TSMC.

Попри те, що на торгах у четвер акції TSMC просіли приблизно на 2% на тлі падіння акцій сектору ШІ в Азії, за останні 12 місяців вартість паперів зросла майже на дві третини. Капіталізація компанії досягла майже 2 трильйонів доларів США, що вдвічі перевищує оцінку "Samsung" і робить TSMC найдорожчою публічною компанією Азії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний постачальник чипів для Apple та Nvidia збільшив виторг на 53% через бум ШІ. Компанія намагається впоратися з величезним напливом замовлень від творців штучного інтелекту, але попит усе одно випереджає можливості заводів.