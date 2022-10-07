Новий дизайн – нові перемоги. Компанія PIN-UP UKRAINE оновила сайт

PIN-UP UKRAINE, що є представником легального ігорного бізнесу в Україні, оновила свій сайт. Це перший ребрендинг платформи компанії з моменту отримання ліцензії на діяльність PIN-UP UKRAINE у 2021 році.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Компанія PIN-UP UKRAINE запускає оновлений сайт із сучасним та простим для сприйняття дизайном.

Важливу роль у новій айдентиці відіграють кольори. Фон сайту змінено з чорного на білий. Основними кольорами продукту, як і раніше, залишилися червоний та зелений, що символізують сучасність і впевненість. Кнопкові елементи сайту були змінені за формою - наразі вони не містять гострих кутів, а мають заокруглу форму. Щоб новий дизайн кардинально не вплинув на впізнаваність бренда, решта елементів сайту залишилася без змін.

"Розвиток компанії передбачає зміни. Ми в PIN-UP UKRAINE поставили собі задачу освіжити наш продукт, але без кардинальних змін, які б могли вплинути на впізнаваність бренду. Тому вирішили не змінювати інтерфейс сайту і сконцентрувалися на кольорах. Оскільки для компанії важливо, щоб нашим клієнтам було зручно користуватися продуктом, акцент був зроблений на простоту взаємодії за рахунок білого фонового кольору платформи. Думаю, що нам вдалося і клієнти залишаться задоволені. PIN-UP UKRAINE продовжить вдосконалюватися та розвиватися, адже ми віримо, що новий дизайн – це нові перемоги", – прокоментував COO PIN-UP UKRAINE Ігор Зотько.

Над оновленням візувального стилю PIN-UP UKRAINE працювала дизайнерська команда компанії під керівництвом Дмитра Овсієнка.