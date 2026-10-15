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Україна представить 12 стартапів на технологічній конференції у Гельсінкі

Україна представить 12 стартапів
Україна представить 12 стартапів

Дванадцять українських стартапів представлять свої розробки на технологічній конференції Slush 2026, яка відбудеться 18–19 листопада у Гельсінкі. Команди отримають можливість провести зустрічі з міжнародними інвесторами, потенційними клієнтами та партнерами і залучати фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Цього року організатори Slush очікують майже 5,5 тис. стартапів, понад 3 тис. інвесторів та більш як 12 тис. учасників.

Однією з особливостей конференції є можливість заздалегідь планувати зустрічі між стартапами та інвесторами, шукати потенційних клієнтів і партнерів відповідно до напрямів роботи компаній.

Українську делегацію сформували 12 стартапів:

  • BabAI – система на основі штучного інтелекту для захисту автономних машин, яка виявляє дрони-перехоплювачі та автоматично виконує маневри ухилення;
  • Creagen – ШІ-студія для створення зображень, відео, тексту та голосу в одному робочому середовищі;
  • Getpin.ai – рішення для локального бізнесу, яке допомагає підвищувати видимість у пошуку та на картах;
  • INPUT SOFT – платформа для цифровізації наземних процесів в аеропортах – від планування ресурсів до виставлення рахунків;
  • LifesaverSIM – мобільний симулятор і навчальна платформа для підготовки до надання допомоги при травмах і пораненнях;
  • Obriy AI – ШІ-агенти для автоматизації клієнтської підтримки;
  • Pickpad – розумна станція видачі замовлень для ресторанів і ритейлу на основі сенсорів та машинного навчання;
  • PIPES.one – мобільні технології виробництва полімерних труб великого діаметра та модульних захисних укриттів;
  • Pleso Therapy – онлайн-платформа для психотерапії, яка розробляє ШІ-компаньйона для підтримки клієнтів між сеансами;
  • Rozmova – платформа ментального здоров'я на основі ШІ, яка підбирає клієнтам ліцензованих терапевтів;
  • VanOnGo – ШІ-платформа для координації доставки, оптимізації маршрутів та управління автопарками;
  • Z1RO Industries – промислова платформа, що розробляє екологічне паковання з формованого волокна з використанням місцевої біомаси.

Участь української делегації організували Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів разом із Digital Ukraine і StrategEast за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та YEP Accelerator.

Нагадаємо, у вересні дев'ять українських стартапів увійшли до національної делегації на TechCrunch Disrupt 2026 у Сан-Франциско, де представляли свої рішення міжнародним інвесторам і партнерам.

Автор:
Тетяна Гойденко

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