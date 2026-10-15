UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,98

--0,10

EUR

50,35

--0,09

Наличный курс:

USD

45,22

45,05

EUR

50,90

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина представит 12 стартапов на технологической конференции в Хельсинки

Украина представит 12 стартапов
Украина представит 12 стартапов

Двенадцать украинских стартапов представят свои разработки на технологической конференции Slush 2026, которая состоится 18-19 ноября в Хельсинки. Команды получат возможность провести встречи с международными инвесторами, потенциальными клиентами и партнерами и привлекать финансирование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

В этом году организаторы Slush ожидают почти 5,5 тыс. стартапов, более 3 тыс. инвесторов и более 12 тыс. участников.

Одной из особенностей конференции является возможность заранее планировать встречи между стартапами и инвесторами, искать потенциальных клиентов и партнеров в соответствии с направлениями работы компаний.

Украинскую делегацию сформировали 12 стартапов:

  • BabAI – система на основе искусственного интеллекта для защиты автономных машин, обнаруживающая дроны-перехватчики и автоматически выполняющая маневры уклонения;
  • Creagen – ШИ-студия для создания изображений, видео, текста и голоса в одной рабочей среде;
  • Getpin.ai – решение для локального бизнеса, помогающее повышать видимость в поиске и на картах;
  • INPUT SOFT – платформа для цифровизации наземных процессов в аэропортах – от планирования ресурсов до выставления счетов;
  • LifesaverSIM – мобильный симулятор и обучающая платформа для подготовки к оказанию помощи при травмах и ранениях;
  • Obriy AI – ШИ-агенты для автоматизации клиентской поддержки;
  • Pickpad – умная станция выдачи заказов для ресторанов и ритейла на основе сенсоров и машинного обучения;
  • PIPES.one – мобильные технологии производства полимерных труб большого диаметра и модульных защитных укрытий;
  • Pleso Therapy – онлайн-платформа для психотерапии, разрабатывающая ШИ-компаньона для поддержки клиентов между сеансами;
  • Rozmova – платформа ментального здоровья на основе ИИ, подбирающая клиентам лицензированных терапевтов;
  • VanOnGo – ШИ-платформа для координации доставки, оптимизации маршрутов и управления автопарками;
  • Z1RO Industries – промышленная платформа, разрабатывающая экологическую упаковку из формованного волокна с использованием местной биомассы.

Участие украинской делегации организовали Министерство цифровой трансформации и Украинский фонд стартапов вместе с Digital Ukraine и StrategEast при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и YEP Accelerator.

Напомним, в сентябре девять украинских стартапов вошли в национальную делегацию на TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско, где представляли свои решения международным инвесторам и партнерам.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности