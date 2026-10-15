Украина представит 12 стартапов на технологической конференции в Хельсинки

Двенадцать украинских стартапов представят свои разработки на технологической конференции Slush 2026, которая состоится 18-19 ноября в Хельсинки. Команды получат возможность провести встречи с международными инвесторами, потенциальными клиентами и партнерами и привлекать финансирование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

В этом году организаторы Slush ожидают почти 5,5 тыс. стартапов, более 3 тыс. инвесторов и более 12 тыс. участников.

Одной из особенностей конференции является возможность заранее планировать встречи между стартапами и инвесторами, искать потенциальных клиентов и партнеров в соответствии с направлениями работы компаний.

Украинскую делегацию сформировали 12 стартапов:

BabAI – система на основе искусственного интеллекта для защиты автономных машин, обнаруживающая дроны-перехватчики и автоматически выполняющая маневры уклонения;

Creagen – ШИ-студия для создания изображений, видео, текста и голоса в одной рабочей среде;

Getpin.ai – решение для локального бизнеса, помогающее повышать видимость в поиске и на картах;

INPUT SOFT – платформа для цифровизации наземных процессов в аэропортах – от планирования ресурсов до выставления счетов;

LifesaverSIM – мобильный симулятор и обучающая платформа для подготовки к оказанию помощи при травмах и ранениях;

Obriy AI – ШИ-агенты для автоматизации клиентской поддержки;

Pickpad – умная станция выдачи заказов для ресторанов и ритейла на основе сенсоров и машинного обучения;

PIPES.one – мобильные технологии производства полимерных труб большого диаметра и модульных защитных укрытий;

Pleso Therapy – онлайн-платформа для психотерапии, разрабатывающая ШИ-компаньона для поддержки клиентов между сеансами;

Rozmova – платформа ментального здоровья на основе ИИ, подбирающая клиентам лицензированных терапевтов;

VanOnGo – ШИ-платформа для координации доставки, оптимизации маршрутов и управления автопарками;

Z1RO Industries – промышленная платформа, разрабатывающая экологическую упаковку из формованного волокна с использованием местной биомассы.

Участие украинской делегации организовали Министерство цифровой трансформации и Украинский фонд стартапов вместе с Digital Ukraine и StrategEast при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и YEP Accelerator.

Напомним, в сентябре девять украинских стартапов вошли в национальную делегацию на TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско, где представляли свои решения международным инвесторам и партнерам.