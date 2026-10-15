Рада ухвалила оподаткування посилок з Temu, AliExpress та інших маркетплейсів: як це працюватиме

Верховна Рада 15 жовтня ухвалила в цілому пакет законопроєктів, який запроваджує 20% податку на додану вартість (ПДВ) для товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, з першого євро. Податок автоматично включатимуть у вартість покупки на платформі, а нові правила почнуть діяти не раніше липня 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Йдеться про законопроєкти №16051-1 та №15460, які змінюють правила оподаткування дистанційних продажів і митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Для товарів вартістю до €150, придбаних через маркетплейси, обов'язок нарахувати та сплатити ПДВ покладатиметься безпосередньо на електронну платформу.

Якщо маркетплейс є нерезидентом України, він має призначити посередника в Україні, який солідарно відповідатиме за розрахунки з бюджетом. Платформа зможе мати кількох таких посередників.

Для покупця процедура отримання посилки не зміниться: 20% ПДВ автоматично додаватиметься до ціни товару ще під час оформлення покупки.

Водночас збережеться звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до €45. Також не оподатковуватимуть товари в несупроводжуваному багажі вартістю до €150.

Для товарів, придбаних для потреб безпеки й оборони, передбачена можливість звільнення від ПДВ, зокрема шляхом повернення фізичній особі вже сплаченого податку.

Нові правила мають наблизити українську систему оподаткування електронної торгівлі до європейської. Зокрема, планується запровадити український аналог системи IOSS, яка використовується в ЄС для сплати ПДВ під час дистанційного продажу імпортних товарів.

Тепер ухвалені закони має підписати президент. Після цього розпочнеться технічна підготовка до їх практичного запровадження.

Нагадаємо, 6 жовтня парламентський комітет рекомендував ухвалити нові правила оподаткування посилок, зокрема запровадити ПДВ для покупок на іноземних маркетплейсах та покласти його сплату на самі платформи.