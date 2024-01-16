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Новым владельцем торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха
Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 года. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего владельца Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.
Как сообщают в ООО "ВОДА ЮА", которое является единственным официальным поставщиком воды VODA UA, смена собственника не повлияет на текущую деятельность или обязательства компании.
"VODA UA" и "Карпатская родниковая высокогорная" и «Горянка» - бренды столовых и лечебных вод, которые добываются в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат. VODA UA имеет оптимальный уровень Ph 7,4-7,6 и не подлежит никакому физическому или химическому воздействию, ведь является идеальной от природы.
Продукция бренда доступна для заказа на сайте vodaua.uaПодписывайтесь на Youtube-канал delo.ua