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Тип
Новини компаній
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Новим власником торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха

Новим власником торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха

Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.

Як повідомляють у ТОВ «ВОДА ЮА», що є єдиним офіційним постачальником води VODA UA, зміна власника не вплине на поточну діяльність або зобов’язання компанії.

«VODA UA», «Карпатська  джерельна високогірна» та «Горянка» — бренди столових та лікувальних вод, які видобуваються у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат. VODA UA має оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальною від природи.

Продукція бренду доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.