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Новим власником торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха
Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.
Як повідомляють у ТОВ «ВОДА ЮА», що є єдиним офіційним постачальником води VODA UA, зміна власника не вплине на поточну діяльність або зобов’язання компанії.
«VODA UA», «Карпатська джерельна високогірна» та «Горянка» — бренди столових та лікувальних вод, які видобуваються у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат. VODA UA має оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальною від природи.
Продукція бренду доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua