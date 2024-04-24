Обустройство кухни: основные моменты и советы

Перед началом ремонта важно продумать как можно больше деталей – от планировки и дизайна комнаты до выбора материалов и мебели. Хороший магазин мебели может помочь решить вопрос с подбором кухонной мебели на любой вкус.

Оптимальное планирование – путь к успеху

При обустройстве кухни следует грамотно спланировать использование пространства и размещение техники. Для этого следует учитывать разные факторы: форму и размер помещения, размеры кухонной гарнитуры и т.д.

Важно определить удобное размещение функциональных зон на кухне:

● зона хранения (холодильник, полки);

● зона подготовки (рабочая поверхность, разделочные доски);

● зона приготовления (варочная панель, духовой шкаф);

● зона мойки (раковина, посудомойка).

При переходе от одной зоны в другую не должно быть никаких препятствий.

Тип планировки кухни определяется размером и формой помещения:

1. Линейный.

2. Угловой (Г-образный).

3. П-образный.

4. Параллельный (двухрядный).

5. Островной.

6. Полуостровный.

Если вы не можете самостоятельно определиться с планированием, кухни на заказ станут отличным решением.

Несколько слов о дизайне кухни

Стильное и гармоничное сочетание цветов украсит любую кухню. Если сомневаетесь с выбором, отдайте предпочтение проверенному временем варианту - пастели.

Однотонный дизайн кажется вам слишком скучным? Добавьте акцент в виде яркой дверцы кухонных шкафов или полок. Также можно подобрать цветную посуду, полотенца или занавески любимого цвета. Главный момент – не используйте более 2-3 цветов.

Удачно смотрится сочетание глянцевых и матовых поверхностей. С помощью дерева, стекла или металла можно создать гладкую поверхность.

Не менее важно правильно подобрать аксессуары, чтобы не перегружить интерьер. Для оформления помещения хватит нескольких комнатных растений или 1-2 тематических постеров.

Оптимизация пространства на кухне

Для комфорта на кухне следует обдумать вид и расположение кухонной гарнитуры. В кухонных шкафах можно предусмотреть выдвижные ящики наверху и внизу гарнитуры. Над дверью или рабочей поверхностью можно поместить дополнительные полки.

Популярны рейлинги и встроенные органайзеры. Целесообразно разместить магнитные доски для крепления ножей к стенам, а банки со специями – к нижней части кухонного шкафа.

Гармонично смотрится встроенная кухонная техника. Например, встроенная вытяжка прекрасно прячется в мебельный гарнитур, а шкаф над ней можно использовать для хранения различных принадлежностей. Холодильник целесообразно располагать ближе к месту, где вы будете готовить еду, а духовой шкаф или микроволновку - на уровне груди.

Итак, уделите немного времени созданию удобной и продуманной кухни, и она станет вашим любимым местом в доме.