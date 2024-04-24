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Обустройство кухни: основные моменты и советы
Перед началом ремонта важно продумать как можно больше деталей – от планировки и дизайна комнаты до выбора материалов и мебели. Хороший магазин мебели может помочь решить вопрос с подбором кухонной мебели на любой вкус.
Оптимальное планирование – путь к успеху
При обустройстве кухни следует грамотно спланировать использование пространства и размещение техники. Для этого следует учитывать разные факторы: форму и размер помещения, размеры кухонной гарнитуры и т.д.
Важно определить удобное размещение функциональных зон на кухне:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
● зона хранения (холодильник, полки);
● зона подготовки (рабочая поверхность, разделочные доски);
● зона приготовления (варочная панель, духовой шкаф);
● зона мойки (раковина, посудомойка).
При переходе от одной зоны в другую не должно быть никаких препятствий.
Тип планировки кухни определяется размером и формой помещения:
1. Линейный.
2. Угловой (Г-образный).
3. П-образный.
4. Параллельный (двухрядный).
5. Островной.
6. Полуостровный.
Если вы не можете самостоятельно определиться с планированием, кухни на заказ станут отличным решением.
Несколько слов о дизайне кухни
Стильное и гармоничное сочетание цветов украсит любую кухню. Если сомневаетесь с выбором, отдайте предпочтение проверенному временем варианту - пастели.
Однотонный дизайн кажется вам слишком скучным? Добавьте акцент в виде яркой дверцы кухонных шкафов или полок. Также можно подобрать цветную посуду, полотенца или занавески любимого цвета. Главный момент – не используйте более 2-3 цветов.
Удачно смотрится сочетание глянцевых и матовых поверхностей. С помощью дерева, стекла или металла можно создать гладкую поверхность.
Не менее важно правильно подобрать аксессуары, чтобы не перегружить интерьер. Для оформления помещения хватит нескольких комнатных растений или 1-2 тематических постеров.
Оптимизация пространства на кухне
Для комфорта на кухне следует обдумать вид и расположение кухонной гарнитуры. В кухонных шкафах можно предусмотреть выдвижные ящики наверху и внизу гарнитуры. Над дверью или рабочей поверхностью можно поместить дополнительные полки.
Популярны рейлинги и встроенные органайзеры. Целесообразно разместить магнитные доски для крепления ножей к стенам, а банки со специями – к нижней части кухонного шкафа.
Гармонично смотрится встроенная кухонная техника. Например, встроенная вытяжка прекрасно прячется в мебельный гарнитур, а шкаф над ней можно использовать для хранения различных принадлежностей. Холодильник целесообразно располагать ближе к месту, где вы будете готовить еду, а духовой шкаф или микроволновку - на уровне груди.
Итак, уделите немного времени созданию удобной и продуманной кухни, и она станет вашим любимым местом в доме.