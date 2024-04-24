Облаштування кухні: основні моменти і поради

Перед початком ремонту важливо продумати якомога більше деталей - від планування та дизайну кімнати до вибору матеріалів та меблів. Хороший магазин меблів може допомогти вирішити питання із підбором кухонних меблів на будь-який смак.

Оптимальне планування - шлях до успіху

Під час облаштування кухні слід грамотно спланувати використання простору і розміщення техніки. Для цього слід враховувати різні фактори: форму і розмір приміщення, розміри кухонної гарнітури тощо.

Важливо визначити зручне розміщення функціональних зон на кухні:

● зона зберігання (холодильник, полки);

● зона підготовки (робоча поверхня, обробні дошки);

● зона приготування (варильна панель, духова шафа);

● зона мийки (раковина, посудомийка).

При переході від однієї зони до іншої не повинно бути ніяких перешкод.

Тип планування кухні визначається розміром і формою приміщення:

1. Лінійний.

2. Кутовий (Г-подібний).

3. П-подібний.

4. Паралельний (дворядний).

5. Острівний.

6. Півостровний.

Якщо ви не можете самостійно визначитись з плануванням, кухні на замовлення стануть чудовим рішенням.

Декілька слів про дизайн кухні

Стильне і гармонійне поєднання кольорів прикрасить будь-яку кухню. Якщо вагаєтесь з вибором, віддайте перевагу перевіреному часом варіанту - пастелі.

Однотонний дизайн здається вам занадто нудним? Додайте акцент у вигляді яскравих дверцят кухонних шаф чи полиць. Також можна підібрати кольоровий посуд, рушники або фіранки улюбленого кольору. Головний момент - не використовуйте більше 2-3 кольорів.

Вдало виглядає поєднання глянцевих і матових поверхонь. За допомогою дерева, скла чи металу можна створити гладку поверхню.

Не менш важливо правильно підібрати аксесуари, аби не переобтяжити інтер'єр. Для оформлення приміщення вистачить декількох кімнатних рослин чи 1-2 тематичних постерів.

Оптимізація простору на кухні

Для комфорту на кухні, слід обміркувати вигляд та розташування кухонної гарнітури. У кухонних шафах можна передбачити висувні ящики нагорі і внизу гарнітури. Над дверима чи робочою поверхнею можна помістити додаткові полиці.

Користуються популярністю рейлінги та вбудовані органайзери. Доцільно розмістити магнітні дошки для кріплення ножів до стін, а банки зі спеціями - до нижньої частини кухонної шафи.

Гармонійно виглядає вбудована кухонна техніка. Наприклад, вбудована витяжка чудово ховається в меблевий гарнітур, а шафу над нею можна використовувати для зберігання різного приладдя. Холодильник доцільно розташовувати найближче до того місця, де ви будете готувати їжу, а духову шафу чи мікрохвильовку - на рівні грудей.

Отож, приділіть трішки часу створенню зручної та продуманої кухні, і вона стане вашим улюбленим місцем у домі.