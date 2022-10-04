От креативного директора Gucci до владельца бренда: история Tom Ford

Он диктует правила современной моды и нарушает все каноны. Его коллекции разрывают страницы модных глянцев. Ароматы, созданные им, пробуждают чувства и затуманивают мозг.

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Он диктует правила современной моды и нарушает все каноны. Его коллекции разрывают страницы модных глянцев. Ароматы, созданные им, пробуждают чувства и затуманивают мозг. В этом можно убедиться, если выбрать один из них на https://eva.ua/ua/brnd-81173/. Все это — о гениальном Томе Форде. Предлагаем более подробно познакомиться с многогранной личностью дизайнера и его жизнью.

Университет, Европа и первая работа

Знаменитый модельер родился в штате Техас 27 августа 1961 года в семье риелторов, которые часто меняли города проживания. Уже в 17 лет он начал самостоятельную жизнь, переехав в Нью-Йорк. Там парень год проучился в местном университете, но бросил учебу ради актерской карьеры и съемок в рекламе.

Собрав денег, Форд вступил в желанный Parsons School of Design, выпускниками которого были Донна Каран, Марк Джейкобс и Кельвин Кляйн. Сначала он выбрал архитектуру, тогда перевелся на факультет моды, но в конце концов получил диплом архитектора, который часто скрывал.

На старших курсах Том Форд прошел полугодовую стажировку в офисе Chloé в Париже. Атмосфера Европы помогла ему сформировать свой почерк: стиль диско и 1970-х, яркий гламур и смелые эксперименты, как у Джанни Версаче и посетителей нью-йоркского клуба Studio 54.

После выпуска дизайнер начал упорно искать работу. Для этого он ежедневно в течение месяца звонил Кэти Хардвик, которая оценила целеустремленность молодого парня и отдала ему должность помощника дизайнера в своем бренде спортивной одежды. Там Форд познакомился со своим партнером редактором Ричардом Баркли, с которым провел счастливых 35 лет вплоть до его смерти.

Эпоха Gucci

Несколько лет спустя талантливый модельер стал директором по дизайну женской одежды Perry Ellis под руководством Марка Джейкобса. Два года спустя Том устал от американской культуры и почувствовал, что она разрушает его неповторимый яркий стиль, заставляя сдерживать творческий порыв. Так он снова оказался в Европе.

В 1990 году в жизни дизайнера появился модный дом Gucci. В то время итальянский бренд испытывал значительные финансовые проблемы и стремительно терял популярность, поэтому не выглядел привлекательным для известных модельеров. Но, пройдя путь от дизайнера женской одежды до креативного директора, Том Форд всего за 9 лет смог восстановить былую славу Gucci.

Он кардинально изменил стиль модного дома, но сохранил провокативность, экспрессию и смелость, заложенную в ДНК Gucci. Дизайнер лично участвовал в разработке моделей обуви, мужских костюмов и ароматов. Также он создал несколько культовых рекламных кампаний, вызвавших восторг, возмущение и громкую дискуссию в мире моды. Том Форд покинул итальянский дом в 2004 году, когда у него сменились владельцы.

Путь к собственному бренду

2006 год стал началом самостоятельной работы дизайнера. Сначала он совместно с Ermenegildo Zegna представил линейку мужской одежды премиум-класса, а затем создал свой первый аромат — легендарный Black Orchid. После мирового успеха он открыл двухэтажный бутик в Нью-Йорке и магазины по всему миру.

Приблизительно в то же время Том Форд увлекся киноиндустрией и открыл собственную компанию Fade to Black. Как режиссер он выпустил два фильма: «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». Благодаря невероятной эстетике, интересным сюжетам и чувственной игре актеров фильмы получили несколько международных премий.

Свою первую полную коллекцию талантливый художник презентовал в 2010 году перед очень узкой аудиторией, а все остальные увидели творения только через несколько месяцев на страницах Vogue. В последующие годы Том Форд создал линейку декоративной косметики и множество гениальных образов, аксессуаров и ароматов.

А теперь пора насладиться творчеством дизайнера. Просмотрите его коллекции одежды, оцените оригинальность обуви и обязательно закажите одну из ярких парфюмированных композиций.