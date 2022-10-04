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От креативного директора Gucci до владельца бренда: история Tom Ford

От креативного директора Gucci до владельца бренда: история Tom Ford

Он диктует правила современной моды и нарушает все каноны. Его коллекции разрывают страницы модных глянцев. Ароматы, созданные им, пробуждают чувства и затуманивают мозг. 

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Он диктует правила современной моды и нарушает все каноны. Его коллекции разрывают страницы модных глянцев. Ароматы, созданные им, пробуждают чувства и затуманивают мозг. В этом можно убедиться, если выбрать один из них на https://eva.ua/ua/brnd-81173/. Все это — о гениальном Томе Форде. Предлагаем более подробно познакомиться с многогранной личностью дизайнера и его жизнью.

Университет, Европа и первая работа

Знаменитый модельер родился в штате Техас 27 августа 1961 года в семье риелторов, которые часто меняли города проживания. Уже в 17 лет он начал самостоятельную жизнь, переехав в Нью-Йорк. Там парень год проучился в местном университете, но бросил учебу ради актерской карьеры и съемок в рекламе.

Собрав денег, Форд вступил в желанный Parsons School of Design, выпускниками которого были Донна Каран, Марк Джейкобс и Кельвин Кляйн. Сначала он выбрал архитектуру, тогда перевелся на факультет моды, но в конце концов получил диплом архитектора, который часто скрывал.

На старших курсах Том Форд прошел полугодовую стажировку в офисе Chloé в Париже. Атмосфера Европы помогла ему сформировать свой почерк: стиль диско и 1970-х, яркий гламур и смелые эксперименты, как у Джанни Версаче и посетителей нью-йоркского клуба Studio 54.

После выпуска дизайнер начал упорно искать работу. Для этого он ежедневно в течение месяца звонил Кэти Хардвик, которая оценила целеустремленность молодого парня и отдала ему должность помощника дизайнера в своем бренде спортивной одежды. Там Форд познакомился со своим партнером редактором Ричардом Баркли, с которым провел счастливых 35 лет вплоть до его смерти.

Фото 2 — От креативного директора Gucci до владельца бренда: история Tom Ford

Эпоха Gucci

Несколько лет спустя талантливый модельер стал директором по дизайну женской одежды Perry Ellis под руководством Марка Джейкобса. Два года спустя Том устал от американской культуры и почувствовал, что она разрушает его неповторимый яркий стиль, заставляя сдерживать творческий порыв. Так он снова оказался в Европе.

В 1990 году в жизни дизайнера появился модный дом Gucci. В то время итальянский бренд испытывал значительные финансовые проблемы и стремительно терял популярность, поэтому не выглядел привлекательным для известных модельеров. Но, пройдя путь от дизайнера женской одежды до креативного директора, Том Форд всего за 9 лет смог восстановить былую славу Gucci.

Он кардинально изменил стиль модного дома, но сохранил провокативность, экспрессию и смелость, заложенную в ДНК Gucci. Дизайнер лично участвовал в разработке моделей обуви, мужских костюмов и ароматов. Также он создал несколько культовых рекламных кампаний, вызвавших восторг, возмущение и громкую дискуссию в мире моды. Том Форд покинул итальянский дом в 2004 году, когда у него сменились владельцы.

Фото 3 — От креативного директора Gucci до владельца бренда: история Tom Ford

Путь к собственному бренду

2006 год стал началом самостоятельной работы дизайнера. Сначала он совместно с Ermenegildo Zegna представил линейку мужской одежды премиум-класса, а затем создал свой первый аромат — легендарный Black Orchid. После мирового успеха он открыл двухэтажный бутик в Нью-Йорке и магазины по всему миру.

Приблизительно в то же время Том Форд увлекся киноиндустрией и открыл собственную компанию Fade to Black. Как режиссер он выпустил два фильма: «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». Благодаря невероятной эстетике, интересным сюжетам и чувственной игре актеров фильмы получили несколько международных премий.

Свою первую полную коллекцию талантливый художник презентовал в 2010 году перед очень узкой аудиторией, а все остальные увидели творения только через несколько месяцев на страницах Vogue. В последующие годы Том Форд создал линейку декоративной косметики и множество гениальных образов, аксессуаров и ароматов.

А теперь пора насладиться творчеством дизайнера. Просмотрите его коллекции одежды, оцените оригинальность обуви и обязательно закажите одну из ярких парфюмированных композиций.