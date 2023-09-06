АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Новости компаний
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Первые 15 ударных БПЛА Punisher от Cosmolot Airlines были переданы ВСУ

Первые 15 ударных БПЛА Punisher от Cosmolot Airlines были переданы ВСУ

Украинская компания COSMOLOT отчиталась о передаче первых 15 ударных БПЛА Punisher ВСУ. Главная особенность новых БПЛА – инновационная технология, отличающаяся устойчивостью к РЭБ и позволяющая уничтожать врага в глубоком тылу

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Недавно компания Cosmolot анонсировала создание крупнейшего авиафлота ударных БПЛА – Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авиафлот компания перечисляет по собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия — мощная поддержка армии, вера в Победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

“Простота, точность и точность – три основных характеристики Punisher. Но самое главное, что инновационный комплекс устойчив к РЭБ. Ведь враждебная радиоэлектронная борьба уже не позволяет работать по объектам как год назад. Теперь, благодаря Punisher, мы имеем преимущество над врагом» — Ярема, военнослужащий ВСУ, член экипажа Punisher.

Фото 2 — Первые 15 ударных БПЛА Punisher от Cosmolot Airlines были переданы ВСУ

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO позволяет:

  • выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;
  • увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модификации COSMO;
  • планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели;
  • эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы оснастки врага в глубоком тылу.

“Сегодня мы издаем в подразделения ВСУ первую партию из 15-ти РЕБостойких многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы производим партию из 50 таких модернизированных устойчивых к РЕБ БПЛА. Эти дроны позволяют наносить поражение врагу даже в зонах, где активно работают враждебные РЭБ. — комментирует Максим Субботин, представитель команды разработчиков Punisher

Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и Калим Победу совместными усилиями!