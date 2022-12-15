PIN-UP FOUNDATION закупил для жителей Константиновки 22 тонны гуманитарной помощи

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION продолжает оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Фонд закупил для переселенцев и жителей Константиновки Донецкой области гуманитарную помощь на 2,8 млн грн.

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Вместе с ОО "Инициатива женщин Донбасса", ОО "Порядок" и Донецкой областной военно-гражданской администрацией организована передача помощи переселенцам и жителям Константиновки, которые остаются в городе с начала полномасштабного вторжения России. Команда PIN-UP FOUNDATION закупила для жителей города 22 тонны и почти 2 тыс. единиц бытовой химии на 2,8 млн. грн.. Каждый набор содержит продукты и вещи первой необходимости. В основном помощь получили многодетные семьи, переселенцы, малообеспеченные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие незащищенные категории населения.

«Сегодня PIN-UP FOUNDATION особое внимание уделяет украинцам, пострадавшим от войны. Задача Фонда – помочь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы откликнулись на запрос волонтеров и местной администрации города и снабдили людей необходимыми продуктами. Фонд продолжит реализацию гуманитарных инициатив и будет поддерживать украинцев и дальше », – прокомментировала Марина Ильина , президент PIN-UP FOUNDATION .

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.