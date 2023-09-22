Почему вино Casillero del Diablo считают одним из лучших в мире

Верите ли вы в легенды? Мы – да, если они подкрепляются реальностью. А реальность такова, что чилийское вино Casillero del Diablo является одним из самых популярных чилийских вин в мире. Рассказываем, почему так

История этого вина начинается в 19 веке, когда Дон Мельчор, юрист, политик и бизнесмен, увидел потенциал своего региона в Чили и решил привезти виноградную лозу из Бордо. Лоза дала урожай, который благодаря другому климату и почве настолько отличался от французского, что сделало вино в Чили очень популярным. Местные крестьяне начали воровать урожай и такими объемами, что винодельня начала страдать от их «набегов». Дон Мельчер пробовал и собак, и охранников, но все было напрасно. И тогда он пошел на хитрость – распустил слухи, будто в его погребе скрывается дьявол и ночью выходит гулять по винодельне. Слухи сделали свое – люди начали бояться и перестали воровать. А легенда настолько прижилась, что даже вино, которое производили из того винограда, назвали Casillero del Diablo.

Через 40 лет винодельня Concha y Toro, основанная Дон Мельчером, из семейного бизнеса превратилась в корпорацию и сделала свой первый экспорт вина в Нидерланды в 1933 году. И сразу завоевала благосклонность Старого света. В 2010 году Concha y Toro подписала стратегический альянс, беспрецедентный в мировой винной промышленности с мощным английским футбольным клубом Manchester United. У Manchester United дьявол стал отличным символом и команду стали называть «Красные дьяволы». Это соглашение позволило расширить и глобализировать имидж Casillero del Diablo.

В 2014 году открылся институт Исследований и инноваций (CII) Wines Concha y Toro. С тех пор подход к производству вина стал более «научным» и Concha y Toro получает знание как источник решения проблем и изменений в винодельческой отрасли.

Голливудская кинозвезда Педро Паскаль рекламирует Casillero del Diablo

Одной из особенностей винодельни является то, что они выращивают разные сорта винограда в разных долинах, в соответствии с тем, где климат и почва оказывают наилучшее влияние на качество вина.

Casillero del Diablo – это вино, успех которого содержит много компонентов: необычная легенда, уникальный вкус, дающий почву, из которой прорастает лоза, научный подход к производству вина, опыт и видение основателя винодельни и всех поколений после него.

Линейка этого бренда достаточно широкая, а один из самых лучших ее сортов – это Cabernet Sauvignon. Тим Аткин, британский винный критик, награжденный наградами винный журналист, телеведущий и комментатор, а также судья нескольких винных конкурсов, назвал Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon урожая 2019 года «Лучшим красным вином 2021 года». Также вино Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon урожая 2019 получило 90 баллов, что в очередной раз подтвердило качество вина.

Также, на 21 ежегодной премии в 2020 году Wine Star Awards от американского издания Wine Enthusiast, Casillero del Diablo заняло 1 место и получило титул Винодельни года Нового Света. Wine Enthusiast – авторитетное издание в мире вина и алкогольных напитков, номинированное в 16 категориях людей и компаний, имеющих выдающиеся достижения за последний год в этой области.

«Благодаря своей преданности сделать чилийские вина доступными всему миру и своим инновациям, не теряя традиций, Wine Enthusiast назвал Casillero del Diablo новой мировой винодельней года», – говорит Шелби Виттек, автор статей о вине.

Почувствовать легенду по вкусу довольно легко: достаточно купить бутылку легендарного вина Casillero del Diablo!