Чому вино Casillero del Diablo вважають одним з найкращих у світі

Чи вірите ви в легенди? Ми – так, якщо вони підкріпляються реальністю. А реальність така, що чилійське вино Casillero del Diablo є одним найпопулярніших чилійських вин у світі. Розповідаємо, чому так

Історія цього вина починається у 19 сторіччі, коли Дон Мельчор, юрист, політик та бізнесмен, побачив потенціал свого регіону у Чилі та вирішив привезти виноградну лозу із Бордо. Лоза дала врожай, який завдяки іншому клімату та ґрунту настільки відрізнявся від французького, що це зробило вино у Чилі дуже популярним. Місцеві селяни почали красти врожай і такими об’ємами, що виноробня почала потерпати від їх «набігів». Дон Мельчор пробував і собак, і охоронців, але все було марно. І тоді він пішов на хитрощі – розпустив чутки, наче в його льосі ховається диявол і вночі виходить гуляти по виноробні. Чутки зробили своє – люди почали боятись і перестали красти. А легенда настільки «прижилась», що навіть вино, яке виробляли з того винограду, назвали Casillero del Diablo.

Через 40 років виноробня Concha y Toro, яку започаткував Дон Мельчор, з сімейного бізнесу перетворилась на корпорацію та зробила свій перший експорт вина до Нідерландів у 1933 році. І одразу завоювала прихильність Старого світу. У 2010 році Concha y Toro підписала стратегічний альянс, безпрецедентний у світовій винній промисловості, з могутнім англійським футбольним клубом Manchester United. У Manchester United диявол став відмінним символом і команду почали називати «Червоні дияволи». Ця угода дозволила розширити та глобалізувати імідж Casillero del Diablo.

У 2014 році відкрився інститут Досліджень та інновацій (CII) Wines Concha y Toro. З того часу підхід до виробництва вина став більш «науковим» і Concha y Toro отримує знання як джерело вирішення проблем і змін у виноробній галузі.

Голівудська кінозірка Педро Паскаль рекламує Casillero del Diablo

Однією з особливостей виноробні є те, що вони вирощують різні сорти винограду у різних долинах, відповідно до того, де клімат та ґрунт дають найкращий вплив на якість вина.

Casillero del Diablo – це вино, успіх якого вміщує в собі багато компонентів: незвичайна легенда, унікальний смак, що дає ґрунт, з якого проростає лоза, науковий підхід до виробництва вина, досвід та бачення засновника виноробні та всіх поколінь після нього.

Лінійка цього бренду досить широка, а один із найкращих її сортів – це Cabernet Sauvignon. Тім Аткін, британський винний критик, відзначений нагородами винний журналіст, телеведучий та коментатор, а також суддя декількох винних конкурсів, назвав Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon врожаю 2019 року «Найкращим червоним вином 2021 року». Також вино Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon врожаю 2019 року отримало 90 балів, що в черговий раз підтвердило якість вина.

Також, на 21 щорічній премії у 2020 році Wine Star Awards від американського видання Wine Enthusiast, Casillero del Diablo посіло 1 місце і отримало титул Виноробня року Нового Світу. Wine Enthusiast – авторитетне видання в світі вина та алкогольних напоїв, яке номінує в 16 категоріях людей та компанії, які мають видатні досягнення за останній рік у цій галузі.

«Завдяки своїй відданості зробити чилійські вина доступними для усього світу та своїм інноваціям, не втрачаючи традицій, Wine Enthusiast назвав Casillero del Diablo новою світовою виноробнею року», – каже Шелбі Віттек, авторка статей про вина.

Відчути легенду на смак досить легко: достатньо купити пляшку легендарного вина Casillero del Diablo!