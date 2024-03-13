Полная партия минометов в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2" передана ВСУ

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" завершили передачу украинским воинам минометов, приобретенных в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". В результате силы обороны усилились 300 минометами калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба ОККО.

Еще в прошлом году подразделения территориальной обороны получили благодаря ОКО ЗА ОКО 2 полную партию пулеметов в составе 200 единиц калибра 12,7 мм. Кроме того, им на вооружение передано и 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм. В рамках проекта осталось отгрузить еще 50 таких гранатометов. ОККО и "Повернись живим" ожидают поступления этого оружия от производителя.

"Благодарим каждого украинского водителя, который заправлял PULLS мести на ОККО и таким образом подключился к обеспечению военных пулеметами, минометами и гранатометами. Ведь уже второй год мы перечисляем средства с каждого проданного литра нашего брендового топлива в Фонд "Повернись живим". В ходе ОКО ЗА ОКО 2 удалось аккумулировать 400 миллионов гривен — вот в такие невероятные суммы превращаются ваши заправки и донаты. Пока мы завершаем передачу оружия в рамках второго этапа проекта, стартовал ОКО ЗА ОКО 3. На этот раз цель еще амбициознее — полмиллиарда гривен на обеспечение 10 подразделений Десантно-штурмовых войск комплексами обнаружения и уничтожения врага - Пульстронами. Верим, что вместе —ответственный бизнес и неравнодушные украинцы — сможем быстро достичь этой цели", – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

"Минометы калибра 82-мм – главное оружие на уровне рот, а иногда и батальонов. С ним наши бойцы могут подавлять противника на расстоянии до четырех километров в наступлении и обороне. И переданные войскам 300 таких новых минометов — это ощутимое для фронта количество", — говорит заместитель директора Фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО уже перечислила 1,5 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и на гуманитарные нужды. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на него приходится большинство перечисленных средств. Согласно рейтингу, составленному изданием NV Бизнес, ОККО входит в топ-10 украинских бизнесов, больше всего помогающих ВСУ и государству в период полномасштабной войны. А среди компаний топливного ритейла сеть является абсолютным лидером по этому показателю.

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО передала для нужд ВСУ 8 автотягачей, 7 полуприцепов-топливоцистерн и 2 полуприцепа-авиазаправщика. Благодаря этой технике, защитники могут лучше наладить логистику обеспечения нефтепродуктами.