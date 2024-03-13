Повну партію мінометів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2" передано у військо

Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" завершили передачу у військо мінометів, придбаних у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Таким чином, сили оборони отримали на підсилення 300 мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресслужба ОККО.

Ще торік підрозділи територіальної оборони отримали завдяки "ОКО ЗА ОКО 2" повну партію кулеметів з 200 одиниць калібру 12,7 мм. Крім того, їм на озброєння вже передано й 50 автоматичних гранатометів калібру 40 мм. В рамках проєкту залишилося відвантажити ще 50 таких гранатометів. ОККО і "Повернись живим" очікують надходження цієї зброї від виробника.

"Дякуємо кожному українському водію, який заправляв PULLS помсти на ОККО і в такий спосіб долучився до забезпечення військових кулеметами, мінометами і гранатометами. Адже вже другий рік поспіль ми перераховуємо кошти з кожного проданого літра нашого брендового пального у Фонд "Повернись живим". Під час ОКО ЗА ОКО 2 вдалося закумулювати 400 мільйонів гривень — ось у такі неймовірні суми перетворюються ваші заправки і донати. Поки ми завершуємо передачу зброї в межах другого етапу проєкту, стартувало ОКО ЗА ОКО 3. Цього разу мета ще амбітніша — пів мільярда гривень на забезпечення 10 підрозділів Десантно-штурмових військ комплексами виявлення і знищення ворога — Пульстронами. Віримо, що разом — відповідальний бізнес і небайдужі українці зможемо швидко досягнути цієї мети", – коментує віце-президент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

"Міномети калібру 82-мм — головна зброя на рівні рот, а подекуди і батальйонів. З ними наші бійці можуть подавляти противника на відстані до чотирьох кілометрів у наступі і в обороні. І передані війську 300 нових таких мінометів — це відчутна для фронту кількість", — говорить заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Від початку повномасштабної війни мережа ОККО перерахувала уже 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби. Забезпечення захисників України зброєю і технікою є фокусним напрямком для компанії, тож на це спрямовується більшість коштів. Згідно з рейтингом, укладеним виданням NV Бізнес, ОККО входить у топ-10 українських бізнесів, які найбільше допомагають ЗСУ й державі в період повномасштабної війни. А серед компаній паливного ритейлу мережа є абсолютним лідером за цим показником.

Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО передала для потреб ЗСУ 8 автотягачів, 7 напівпричепів-паливоцистерн та 2 напівпричепи-авіазаправники. Завдяки цій техніці захисники можуть краще налагодити логістику забезпечення нафтопродуктами.