Мережа ОККО передала для потреб ЗСУ тягачі й паливні цистерни

Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО передала для потреб ЗСУ 8 автотягачів, 7 напівпричепів-паливоцистерн та 2 напівпричепи-авіазаправники. Завдяки цій техніці захисники можуть краще налагодити логістику забезпечення нафтопродуктами.

«Перед кожною передачею наші фахівці проводять огляд транспортної одиниці, її ремонт при необхідності, заміну шин та інших необхідних компонентів. Вартість таких підготовчих робіт може сягати від 10 000 USD, залежно від складності й комплектування. Воїни отримують машини повністю на ходу, готові з перших днів до виконання завдань», – коментує керівник відділу транспортного забезпечення мережі ОККО Андрій Мануляк.

Остання така передача відбулася на початку лютого, коли автоцистерну марки Everlast з об'ємом 35 кубометрів отримав від ОККО 228 окремий батальйон логістики ЗСУ. За словами командира підрозділу, така великотоннажна цистерна може закривати потребу в пальному одного танкового батальйону і здатна замінити кілька малих паливовозів.

Довідка:

Мережа АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входить до складу OKKO Group та є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні. У структурі компанії також мережа закладів харчування в дорозі, стаціонарні та мобільні лабораторії контролю якості нафтопродуктів тощо.

Підрозділи компанії займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального.