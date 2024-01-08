Потребители выбрали товары и услуги №1 в рамках бизнес-премии «Выбор года»

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине опубликовал список товаров и услуг №1 в своей товарной категории. Список торговых марок, компаний и производителей сформирован на основе маркетингового исследования потребительских предпочтений, проведенного Ipsos в Украине.

Также принимали во внимание результаты опроса совета экспертов, рекламной комиссии, медийного жюри и оргкомитета. Решающее влияние на первенство в номинациях имеет потребитель.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International ( США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2023:

Производитель модульных домов года – SCANDI

Разработка и производство систем защиты и безопасности года (военное и гражданское назначение) – Kvertus

Оптические товары года – SOLENTE

Сервис земельных инвестиций года – ZEMINVEST

Маникюрная вытяжка года украинского производства – ÜLKA

Светодиодные линзы для авто года – AMS Automotive Systems

Автосервис года по ремонту и обслуживанию турбин и топливной системы – TurboSTO

Крем для рук года – Nivea

Косметика для ухода за лицом года – Nivea

Декоративная косметика рока для глаз – Mary Kay

Декоративная косметика рока для губ – Mary Kay

Автобусные туры года – Аккорд-тур

Производитель года хлебобулочных изделий – КИЕВХЛЕБ

Краска рока украинского производства – Kolorit

Стиральная машина года – LG Electronics

Холодильник года – LG Electronics

Кондиционер года – LG Electronics

Майонез года – Королевский вкус

Телевизор года эконом-класса – KIVI

Мультиварка года – Tefal

Электрогриль года – Tefal

Посуда года для приготовления пищи – Tefal

Электрочайник года – Tefal

Мультипечь года – Tefal

Робот-пылесос года – Rowenta

Кухонные товары года – Фрекен БОК

Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа СИНЕРГИЯ

Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Синергия Сити

Жилой комплекс комфорт-класса года в Киеве – Новая Англия (девелопер – ROYAL HOUSE)

Садовая техника года – STIHL

Мотопилы года – STIHL

Шоколад года – Millennium

Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз

Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite

Национальная сеть торговых центров – Эпицентр

Препарат года (в таблетках) для лечения геморроя – Детралекс

Венотоник года в таблетках – Детралекс

Сеть аптек года – Аптека АНЦ

Протеиновый коктейль года – Herbalife

Диетические добавки года – Herbalife

Программа для коррекции и снижения массы тела – Herbalife

Украинский бренд года одежды для женщин – VOVK

Сеть барбершопов года (мужская парикмахерская с дополнительным набором услуг) – Цирульник Barbershop

Производитель профильных систем для металлопластиковых дверей и окон года – REHAU

Эдуард Дьяченко, генеральный директор ООО «Андреас Штиль» (STIHL)

«Именно люди создают бренды. Поэтому люди являются самой большой ценностью в нашей компании. Мы полностью сохранили коллектив, чтобы выполнить обязательства перед дилерской сетью и покупателем, который сейчас, как никогда, рассчитывает на качественную технику. Мы остаемся лидером и единственным предприятием в своем сегменте рынка, распространяющим продукцию только через официальную дилерскую сеть. Наше сотрудничество не исчерпывается покупкой-продажей продукции STIHL. Но и дополняется дополнительными взаимодействиями, направленными на увеличение продаж, популяризацию бренда STIHL в Украине. Важно, что мы смогли и в прошлом, и в этом году обеспечить наших дилеров продукцией в полном объеме, несмотря на все логистические вызовы. Кроме того, удалось обеспечить и финансовую поддержку дилерам, увеличив кредитные лимиты, расширив список и географию кредитования, в том числе и для дилеров в восточных и южных регионах. Несмотря на войну, нам удалось увеличить дилерскую сеть именно потому, что наши условия сотрудничества являются одними из лучших на инструментальном рынке Украины».

Юрий Марченко, директор Строительной группы Синергия:

«Мы гордимся, что наши стандарты строительства жилья остаются неизменно высокими. Об этом заботятся инженеры и архитекторы, регулярно проводящие свой авторский надзор и контролирующие качество. В то же время не пострадала и скорость, которая вместе с непрерывностью строительства является приоритетом для команды. Да, мы одновременно строили 15 домов в трех наших проектах. В этом году мы сдали в эксплуатацию 5 домов, а это 30774 кв. м и 464 квартиры. В результате за этот год 805 владельцев получили ключи от своих квартир в ЖК City Park и Синергия Сити. С первых дней переезда жители наслаждаются прогулками по зеленым бульварам, занимаются спортом, ходят в магазины. Это возможно, потому что застройщик заранее продумывает благоустройство проекта. Все ради того, чтобы у наших жителей была опора, эмоциональные силы, улучшали физическое и ментальное здоровье».

Узнаваемость компаний, производителей и торговых марок из списка бизнес-премии усиливается наградой – медалью «Выбор года», являющейся атрибутом товаров и компаний №1. Так, 90,1% опрошенных узнают (знают) медаль «Выбор года», а в Киеве – 93,7%, по данным Ipsos в Украине.

Все победители становятся участниками национальной рекламной кампании, которая включает информирование о компаниях, производителях и торговых марках №1 по версии «Выбор года» в медиа, соцсетях и пространстве города.

Прием заявок на участие в «Выбор года» в Украине 2024 года открыт. Чтобы попасть в число номинантов в своей товарной категории, достаточно заполнить анкету на сайте организаторов бизнес-премии.