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Споживачі обрали товари та послуги №1 в межах бізнес-премії «Вибір року»
Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні опублікував список товарів і послуг №1 у своїй товарній категорії. Перелік торгових марок, компаній і виробників сформований на основі маркетингового дослідження споживчих уподобань, проведеного Ipsos в Україні.
Також приймали до уваги результати опитування ради експертів, рекламної комісії, медійного журі та оргкомітету. Вирішальний вплив на першість у номінаціях має споживач.
Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2023:
Виробник модульних будинків року – SCANDI
Розробка та виробництво систем захисту та безпеки року (військове та цивільне призначення) – Kvertus
Оптичні товари року – SOLENTE
Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST
Манікюрна витяжка року українського виробництва – ÜLKA
Світлодіодні лінзи для авто року – AMS Automotive Systems
Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи – TurboSTO
Крем для рук року – Nivea
Косметика для догляду за обличчям року – Nivea
Декоративна косметика року для очей – Mary Kay
Декоративна косметика року для губ – Mary Kay
Автобусні тури року – Аккорд-тур
Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ
Фарба року українського виробництва – Kolorit
Пральна машина року – LG Electronics
Холодильник року – LG Electronics
Кондиціонер року – LG Electronics
Майонез року – Королівський смак
Телевізор року економ-класу – KIVI
Мультиварка року – Tefal
Електрогриль року – Tefal
Посуд року для приготування їжі – Tefal
Електрочайник року – Tefal
Мультипіч року – Tefal
Робот-пилосос року – Rowenta
Кухонні товари року – Фрекен БОК
Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група СИНЕРГІЯ
Житловий комплекс бізнес–класу року в передмісті Києва – Синергія Сіті
Житловий комплекс комфорт–класу року в Києві – Нова Англія (девелопер – ROYAL HOUSE)
Садова техніка року – STIHL
Мотопили року – STIHL
Шоколад року – Millennium
Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року – Лазерхауз
Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite
Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр
Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс
Венотонік року в таблетках – Детралекс
Мережа аптек року – Аптека АНЦ
Протеїновий коктейль року – Herbalife
Дієтичні добавки року – Herbalife
Програма для корекції та зниження маси тіла – Herbalife
Український бренд року одягу для жінок – VOVK
Мережа барбершопів року (чоловіча перукарня з додатковим набором послуг) – ЦирульниК Barbershop
Виробник профільних систем для металопластикових дверей та вікон року – REHAU
Едуард Д'яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль» (STIHL)
«Саме люди створюють бренди. Тож люди є найбільшою цінністю в нашій компанії. Ми повністю зберегли колектив, щоб виконати зобов'язання перед дилерською мережею та перед покупцем, який зараз, як ніколи, розраховує на якісну техніку. Ми залишаємось лідером та єдиним підприємством у своєму сегменті ринку, що розповсюджує продукцію тільки через офіційну дилерську мережу. Наша співпраця не вичерпується купівлею-продажем продукції STIHL. Але й доповнюється додатковими взаємодіями, направленими на збільшення продажів, популяризацію бренду STIHL в Україні. Важливо, що ми змогли і минулого року, і цього року забезпечити наших дилерів продукцією в повному обсязі, незважаючи на всі логістичні виклики. Крім того, вдалося забезпечити й фінансову підтримку дилерам, збільшивши кредитні ліміти, розширивши перелік та географію кредитування, в тому числі і для дилерів у східних та південних регіонах. Попри війну нам вдалось збільшити дилерську мережу саме через те, що наші умови співпраці є одними з найкращих на інструментальному ринку України».
Юрій Марченко, директор Будівельної групи Синергія:
«Ми пишаємось, що наші стандарти будівництва житла залишаються незмінно високими. Про це дбають інженери та архітектори, які регулярно проводять свій авторський нагляд та контролюють якість. Водночас не постраждала і швидкість, яка разом із безперервністю будівництва, є пріоритетом для команди. Так, ми одночасно будували 15 будинків у трьох наших проєктах. Цього року ми здали в експлуатацію 5 будинків, а це 30 774 кв. м та 464 квартири. Як результат, за цей рік 805 власників отримали ключі від своїх квартир у ЖК City Park та Синергія Сіті. З перших днів переїзду мешканці насолоджуються прогулянками зеленими бульварами, займаються спортом, ходять до магазинів. Це можливо, тому що забудовник заздалегідь продумує благоустрій проєкту. Все заради того, щоб наші мешканці мали опору, емоційні сили, покращували фізичне та ментальне здоров'я».
Впізнаваність компаній, виробників і торгових марок зі списку бізнес-премії посилюється нагородою – медаллю «Вибір року», що є атрибутом товарів і компаній №1. Так, 90,1% опитаних впізнають (знають) медаль «Вибір року», а у Києві таких – 93,7%, за даними Ipsos в Україні.
Всі переможці стають учасниками національної рекламної кампанії, яка включає інформування про компанії, виробників і торгові марки №1 за версією «Вибір року» у медіа, соцмережах і просторі міста.
Прийом заявок на участь у «Вибір року» в Україні 2024 відкритий. Щоб потрапити до числа номінантів у своїй товарній категорії, достатньо заповнити анкету на сайті організаторів бізнес-премії.