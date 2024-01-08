Споживачі обрали товари та послуги №1 в межах бізнес-премії «Вибір року»

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні опублікував список товарів і послуг №1 у своїй товарній категорії. Перелік торгових марок, компаній і виробників сформований на основі маркетингового дослідження споживчих уподобань, проведеного Ipsos в Україні.

Також приймали до уваги результати опитування ради експертів, рекламної комісії, медійного журі та оргкомітету. Вирішальний вплив на першість у номінаціях має споживач.

Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2023:

Виробник модульних будинків року – SCANDI

Розробка та виробництво систем захисту та безпеки року (військове та цивільне призначення) – Kvertus

Оптичні товари року – SOLENTE

Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST

Манікюрна витяжка року українського виробництва – ÜLKA

Світлодіодні лінзи для авто року – AMS Automotive Systems

Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи – TurboSTO

Крем для рук року – Nivea

Косметика для догляду за обличчям року – Nivea

Декоративна косметика року для очей – Mary Kay

Декоративна косметика року для губ – Mary Kay

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Фарба року українського виробництва – Kolorit

Пральна машина року – LG Electronics

Холодильник року – LG Electronics

Кондиціонер року – LG Electronics

Майонез року – Королівський смак

Телевізор року економ-класу – KIVI

Мультиварка року – Tefal

Електрогриль року – Tefal

Посуд року для приготування їжі – Tefal

Електрочайник року – Tefal

Мультипіч року – Tefal

Робот-пилосос року – Rowenta

Кухонні товари року – Фрекен БОК

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група СИНЕРГІЯ

Житловий комплекс бізнес–класу року в передмісті Києва – Синергія Сіті

Житловий комплекс комфорт–класу року в Києві – Нова Англія (девелопер – ROYAL HOUSE)

Садова техніка року – STIHL

Мотопили року – STIHL

Шоколад року – Millennium

Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року – Лазерхауз

Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite

Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр

Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс

Венотонік року в таблетках – Детралекс

Мережа аптек року – Аптека АНЦ

Протеїновий коктейль року – Herbalife

Дієтичні добавки року – Herbalife

Програма для корекції та зниження маси тіла – Herbalife

Український бренд року одягу для жінок – VOVK

Мережа барбершопів року (чоловіча перукарня з додатковим набором послуг) – ЦирульниК Barbershop

Виробник профільних систем для металопластикових дверей та вікон року – REHAU

Едуард Д'яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль» (STIHL)

«Саме люди створюють бренди. Тож люди є найбільшою цінністю в нашій компанії. Ми повністю зберегли колектив, щоб виконати зобов'язання перед дилерською мережею та перед покупцем, який зараз, як ніколи, розраховує на якісну техніку. Ми залишаємось лідером та єдиним підприємством у своєму сегменті ринку, що розповсюджує продукцію тільки через офіційну дилерську мережу. Наша співпраця не вичерпується купівлею-продажем продукції STIHL. Але й доповнюється додатковими взаємодіями, направленими на збільшення продажів, популяризацію бренду STIHL в Україні. Важливо, що ми змогли і минулого року, і цього року забезпечити наших дилерів продукцією в повному обсязі, незважаючи на всі логістичні виклики. Крім того, вдалося забезпечити й фінансову підтримку дилерам, збільшивши кредитні ліміти, розширивши перелік та географію кредитування, в тому числі і для дилерів у східних та південних регіонах. Попри війну нам вдалось збільшити дилерську мережу саме через те, що наші умови співпраці є одними з найкращих на інструментальному ринку України».

Юрій Марченко, директор Будівельної групи Синергія:

«Ми пишаємось, що наші стандарти будівництва житла залишаються незмінно високими. Про це дбають інженери та архітектори, які регулярно проводять свій авторський нагляд та контролюють якість. Водночас не постраждала і швидкість, яка разом із безперервністю будівництва, є пріоритетом для команди. Так, ми одночасно будували 15 будинків у трьох наших проєктах. Цього року ми здали в експлуатацію 5 будинків, а це 30 774 кв. м та 464 квартири. Як результат, за цей рік 805 власників отримали ключі від своїх квартир у ЖК City Park та Синергія Сіті. З перших днів переїзду мешканці насолоджуються прогулянками зеленими бульварами, займаються спортом, ходять до магазинів. Це можливо, тому що забудовник заздалегідь продумує благоустрій проєкту. Все заради того, щоб наші мешканці мали опору, емоційні сили, покращували фізичне та ментальне здоров'я».

Впізнаваність компаній, виробників і торгових марок зі списку бізнес-премії посилюється нагородою – медаллю «Вибір року», що є атрибутом товарів і компаній №1. Так, 90,1% опитаних впізнають (знають) медаль «Вибір року», а у Києві таких – 93,7%, за даними Ipsos в Україні.

Всі переможці стають учасниками національної рекламної кампанії, яка включає інформування про компанії, виробників і торгові марки №1 за версією «Вибір року» у медіа, соцмережах і просторі міста.

Прийом заявок на участь у «Вибір року» в Україні 2024 відкритий. Щоб потрапити до числа номінантів у своїй товарній категорії, достатньо заповнити анкету на сайті організаторів бізнес-премії.