Правила работы с керамическими ножами

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Главной новинкой на рынке производства посуды считаются керамические ножи. Хотя в продаже такой тип кухонного аксессуара появился сравнительно недавно, это не помешало ему стать любимыми помощником для многих хозяек. Лезвия керамических ножей обладают высокой прочностью, благодаря чему они приобретают уникальные потребительские характеристики: долгое время остаются острыми и, при соблюдении простых правил, почти не нуждаются в заточке. Этих правил немного, но их обязательно нужно знать и придерживаться, чтобы приобретенный керамический нож приносил пользу долгое время.

Как выбрать керамический кухонный нож

Спрос на керамические ножи растет, а значит, появляется и больше некачественных подделок. Поэтому, выбирая такой нож, нужно знать на какие характеристики обращать особое внимание.

1. Осмотрите способ крепления: лезвие должно быть хорошо приварено к рукоятке.

2. Оцените цену изделия: качественный керамический нож не может быть дешевым. А также учитывайте, что есть ножи с черными лезвиями, они всегда дороже белых, поскольку считаются более острыми и прочными.

3. Обратите внимание на рукоятку ножа. Чаще всего их делают из пластика или дерева.

4. Режущая кромка не должна быть толстой. Если вам попался такой вариант, то скорее всего под керамику пытались замаскировать обычное металлическое лезвие.

5. Качественная керамика всегда гладкая на ощупь.

6. На клинке не должно быть повреждений.

7. Вес ножа должен быть небольшим, чтобы при нарезке рука не уставала.

Главные советы по уходу за керамическими ножами

Если вы все-таки готовитесь приобрести и использовать на кухне керамические ножи, стоит придерживаться таких простых принципов в работе с ними:

лучше всего они подходят для нарезки овощей, фруктов и мяса без костей;

оберегайте нож от падений на твердую поверхность;

не нагревайте нож на открытом пламени;

не используйте лезвия керамического ножа для давления на продукты (например, как это часто делают с чесноком);

не используйте нож, чтобы поддеть или открыть что-то;

затачивайте керамические ножи только при помощи специального точильного станка с алмазным напылением;

для нарезки продуктов используйте пластиковую или деревянную разделочную доску. В работе с керамическими ножами не подходят мраморные, каменные, стеклянные или кафельные поверхности;

такой тип ножей нужно мыть только вручную, используя жидкое моющее средство. Противопоказано мытье в посудомоечной машине;

избегайте трения лезвия ножа о корпус подставки, то есть храните ножи острием вверх;

при помещении ножа в подставку избегайте изгиба и повреждения лезвия.

Ножи следует подбирать в зависимости от необходимости. Хорошо обдумайте для каких конкретно целей вам понадобится нож, чтобы не покупать набор из 20 штук, из которых нужными окажутся только 5. А также обязательно приобретите подставку для правильного хранения керамических ножей, если ее изначально нет в комплекте.

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