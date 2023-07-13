Преодолевая границы. Доставка и логистика во время войны

24 февраля 2022 года вся Украина очнулась от звуков взрывов. Ужасные новости всколыхнули мир. Страх, отчаяние, неопределенность – это все стало новой реальностью украинцев. Для владельцев бизнеса кроме личных переживаний и забот о безопасности близких людей встал вопрос безопасности сотрудников, функционирования предприятий, а также сохранения уже активно задействованных ресурсов. Работа ведь не может в один момент стать на паузу. Примером того, что остановить деятельность компании невозможно перевозка. И почему это так – подробно рассказала директор международной логистической компании Fialan Татьяна Дмитрук.

-Татьяна, расскажите, как компания Fialan работала в начале полномасштабного вторжения?

Утром 24 февраля компания функционировала в обычном режиме: наши грузы были в портах, направлялись на склады. Через некоторое мы узнали, что авиапространство и морские пути закрыты. К сожалению, ни авиакомпании, ни морские линии не имели плана действий на такой случай. – Была ли возможность забрать грузы? Нет. Лишь в начале марта мы смогли узнать судьбу грузов, шедших по морю. А по некоторым линиям первую информацию мы получили еще позже.

– Что стало главной задачей для руководства компании?

В первые дни войны основной задачей было выдать уже доставленные в Украину грузы. Я хочу выразить особую благодарность нашим кладовщикам, которые остались в городе и продолжали выполнять свою работу. 24-25 февраля они руководили процессом выдачи, несмотря на то, что склады находились близко к аэропорту "Жуляны". Это создавало дополнительную опасность.

– Какие вызовы предстали перед Fialan?

В первую очередь, какие бы ни были обстоятельства, мы понимали, что у компании Fialan есть ответственность перед клиентами. И это для нас самое главное: быть ответственными, не оставить наших клиентов без помощи и выполнить свои обязательства. После начала войны начался сложный процесс доставки и выгрузки контейнеров. Это заняло почти 4 месяца непрерывной работы 24/7. Вызовы были существенными: логистические, финансовые и регуляторные. Во-первых, в связи с введением военного положения Национальный банк Украины запретил перечислять валюту на иностранные счета. Исключением был только критический импорт, очень ограниченный и не включавший логистические услуги.

– Татьяна, а с какими проблемами столкнулась логистика?

Затруднения логистики напрямую связаны с ситуацией в стране. Мы с пониманием и уважением относимся к руководству государства, для которых в приоритете было сохранение Украины. Весь март 2022 года украинская таможня работала только с гуманитарными грузами. Работа с коммерческими компаниями возобновилась только 01 апреля 2022 года. Но вместе с тем у логистических компаний возникали огромные дебиторские задолженности перед китайскими агентами. Они внесли все украинские компании в рискованные. Они перестали выдавать релизы под залог других контентов. Учитывая сумму фрахта в 13000-15000 долларов за контейнер, можете представить какие это цифры когда в работе 50-100 – 200 контейнеров. Дополнительную нагрузку создавали технические преграды. Во время закрытия черноморские акватории в Украину уже направлялись около 50000 ТЕU, которые в течение марта 2022 года были выгружены в других портах Черноморского региона, в основном портах Стамбула и Констанцы. Ситуация на грани катастрофы была в Констаке, где фактически выгрузили горы контейнеров, заблокировавших работу порта на несколько месяцев.

- Какие меры приняла компания Fialan, чтобы спасти грузы?

К счастью, большинство наших контейнеров были выгружены в Стамбуле. Команда Fialan сразу отправилась в Турцию и урегулировала все вопросы, пока последний груз не отправили в Украину. Важно было оперативно решить ряд вопросов: изменить порт назначения, а с этим и всю документацию, разделить сверхтяжелые контейнеры (свыше 21 тонны) на 2 транспортных средства, найти автотранспорт, который ждал бы в порту 3-5 дней. И также оценивать ресурс времени: на границах очереди могли продолжаться более 2 недель.

-Как вы оцениваете проделанную компанией Fialan работу?

На мой взгляд, мы справились, несмотря на все проблемы и проблемы. Уже в июле 2022 года мы отдали все заказы, которые были у нас на 24 февраля. За это я безгранично благодарна всей команде специалистов Fialan, а также другим логистическим компаниям, которые помогали друг другу. И советами, и контактами, и даже сотрудниками. Все объединились ради одного дела — как можно быстрее доставить грузы, необходимые Украине.

– Однако война создает новые условия бизнеса. Как вы настраиваете доставку сейчас? Ищете новые решения?

Да конечно. Мы работаем в обычном режиме, доставка товара функционирует на отличном уровне. Для этого мы ищем новые порты, другие возможности отладки логистики. И, к счастью, все удается. Мы также ввели новую услугу — логистический консалтинг. Сейчас мы активно развиваем это направление, и мы надеемся, что оно приобретет популярность у наших клиентов. Консалтинг позволяет более широко открыть возможности бизнеса и разобраться в рынке.