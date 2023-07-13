Долаючи кордони. Доставка та логістика у часи війни

24 лютого 2022 року вся Україна прокинулася від звуків вибухів. Жахливі новини сколихнули світ. Страх, відчай, невизначеність — це все стало новою реальністю українців. Для власників бізнесу окрім особистих переживань і турбот про безпеку близьких людей постало питання безпеки співробітників, функціонування підприємств, а також збереження ресурсів, які вже були активно задіяні. Адже робота не може в один момент стати на паузу. Прикладом того, що зупинити діяльність компанії неможливо є перевезення. І чому це так — детально розповіла директор міжнародної логістичної компанії Fialan Тетяна Дмитрук.

-Тетяно, розкажіть, як компанія Fialan працювала на початку повномасштабного вторгнення?

На ранок 24 лютого компанія функціонувала у звичайному режимі: наші вантажі були в портах, прямували на склади. Через деякий ми дізналися, що авіапростір та морські шляхи закриті. На жаль, ні авіакомпанії, ні морські лінії не мали плану дій на такий випадок. - Чи була можливість забрати вантажі? Ні. Лише на початку березня ми змогли дізнатися про долю вантажів, які йшли морем. А по деяким лініям першу інформацію ми отримали ще пізніше.

- Що стало головним завданням для керівництва компанії?

У перші дні війни основним завданням було видати вантажі, які вже були доставлені в Україну. Я хочу висловити особливу вдячність нашим комірникам, які залишилися у місті і продовжували виконувати свою роботу. 24-25 лютого вони керували процесом видачі, попри те, що склади знаходилися близько до аеропорту "Жуляни". Це створювало додаткову небезпеку.

- Які виклики постали перед Fialan?

В першу чергу, які б не були обставини, ми розуміли, що у компанії Fialan є відповідальність перед клієнтами. І це для нас найголовніше: бути відповідальними, не залишити наших клієнтів без допомоги і виконати свої зобов’язання. Після початку війни почався складний процес доставки і вивантаження контейнерів. Це зайняло майже 4 місяці безперервної роботи 24/7. Виклики були суттєвими: логістичні, фінансові і регуляторні. По-перше, у зв’язку із введенням воєнного стану Національний банк України заборонив перераховувати валюту на іноземні рахунки. Винятком був лише критичний імпорт, який був дуже обмежений і не включав логістичні послуги.

- Тетяно, а з якими проблемами зіткнулася логістика?

Труднощі логістики напряму пов’язані із ситуацією в країні. Ми з розумінням і повагою ставимося до керівництва держави, для яких у пріоритеті було збереження України. Увесь березень 2022 року українська митниця працювала лише з гуманітарними вантажами. Робота з комерційними компаніями відновилася лише 01 квітня 2022 року. Але в той же час у логістичних компаній виникали величезні дебіторські заборгованості перед китайськими агентами. Вони внесли усі українські компанії до ризикованих. Вони припинили видавати релізи під заставу інших контентів. Враховуючи суму фрахта в 13000-15000 доларів за контейнер , можете уявити які це цифри коли в роботі 50-100 - 200 контейнерів. Додаткове навантаження створювали технічні перепони. Під час закриття чорноморські акваторії до України вже прямували біля 50000 ТЕU, які протягом березня 2022 року були вивантажені в інших портах Чорноморського регіону, здебільшого портах Стамбулу і Констанці. Ситуація на межі катастрофи була в Констаці, де фактично вивантажили гори контейнерів, що заблокували роботу порту на декілька місяців.

- Яких заходів вжила компанія Fialan, щоб врятувати вантажі?

На щастя, більшість наших контейнерів були вивантажені в Стамбулі. Команда Fialan одразу вирушила до Туреччини і врегульовувала усі питання, допоки останній груз не відправили в Україну. Важливим було оперативно вирішити низку питань: змінити порт призначення, а з цим і усю документацію, розділити надважкі контейнери (понад 21 тонна) на 2 транспортних засоби, знайти автотранспорт, який би чекав у порту 3-5 днів. І також оцінювати ресурс часу: на кордонах черги могли тривати понад 2 тижні.

-Як ви оцінюєте виконану компанією Fialan роботу?

На мою думку, ми впоралися попри усі проблеми та негаразди. Вже у липні 2022 року ми віддали усі замовлення, які були у нас станом на 24 лютого. За це я безмежно вдячна усій команді спеціалістів Fialan, а також іншим логістичним компаніям, які допомагали одне одному. І порадами, і контактами, і навіть співробітниками. Усі об’єдналися заради однієї справи — якнайшвидше доставити вантажі, які були вкрай необхідні Україні.

- Проте війна створює нові умови бізнесу. Як ви налагоджуєте доставку зараз? Чи шукаєте нові рішення?

Так, звичайно. Ми працюємо у звичайному режимі, доставлення товару функціонує на відмінному рівні. Для цього ми шукаємо нові порти, інші можливості налагодження логістики. І, на щастя, все вдається. Ми також впровадили нову послугу — логістичний консалтинг. Зараз ми активно розвиваємо цей напрямок і ми сподіваємося, що він здобуде популярність у наших клієнтів. Консалтинг дозволяє більш широко відкрити можливості бізнесу і розібратися у ринку.