Ajax Systems, крупнейший в Европе производитель охранных систем, выпускает продукцию на собственных производственных мощностях. Сеть компании состоит из четырех заводов. Два из них расположены за рубежом, в Стамбуле и Ханое, и обеспечивают экспортные поставки более чем в 180 стран. За четыре года компания прошла путь от первого зарубежного завода до распределенной производственной сети, полная загрузка которой запланирована на 2026 год.

Производственная сеть Ajax Systems

Компания Александра Конотопского Ajax Systems владеет четырьмя заводами. Международную экспансию производства компания начала в 2022 году с запуска предприятия в Турции. Осенью 2025 года сеть пополнилась заводом во Вьетнаме.

Площадь каждого из зарубежных заводов составляет около 8300 м². Операционная модель компании разграничивает разработку и серийное производство. Новые устройства проектируют три R&D-центра, выпуск комплектующих и устройств осуществляют производственные линии, а сбыт обеспечивает сеть дистрибьюторов.

На конец 2025 года штат компании насчитывал около 5000 сотрудников. Часть персонала задействована непосредственно в производственных процессах: наладке линий, монтаже комплектующих и контроле качества готовой продукции.

От Стамбула до Ханоя: развитие зарубежного производства

Турция

Стамбульский завод стал первым предприятием, на котором Ajax Systems воспроизвела полный производственный цикл за пределами домашнего рынка: от монтажа электронных компонентов на печатные платы до упаковки готовых устройств. Среди ключевых факторов выбора локации компания называла доступность квалифицированных кадров, развитую инфраструктуру, режим свободной экономической зоны и географическую близость к основным рынкам сбыта.

Вьетнам

В ноябре 2025 года компания Александра Конотопского Ajax Systems открыла завод в Ханое. Производственные линии вводят в эксплуатацию поэтапно: на первом этапе выпускают устройства с наибольшим спросом, впоследствии производство охватит весь ассортимент. По данным местных СМИ, завод специализируется на электронных системах безопасности и пожарной сигнализации.

Критерии Александра Конотопского при выборе локаций

Выбирая страну для размещения производства, основатель и председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский ориентируется на три ключевых фактора: наличие квалифицированных специалистов, готовую промышленную инфраструктуру и развитую сеть поставщиков.

Обосновывая решение об открытии завода в Ханое, основатель отметил:

«Мы сознательно выбрали Вьетнам, ведь в стране благоприятные условия для ведения производственного бизнеса, квалифицированные специалисты, развитые индустриальные парки, широкая сеть поставщиков».

Кадровая политика компании на новых предприятиях основана на локальном найме. В Стамбуле Ajax Systems с самого начала формировала команду из местных специалистов. По тому же принципу работает вьетнамское производство, основу персонала которого составляют сотрудники, нанятые на месте.

Александр Конотопский основал компанию в 2011 году. Об эволюции и международной стратегии Ajax Systems основатель подробно рассказывал в интервью Forbes летом 2025 года.

Роль производственной сети в экспортно-импортных операциях

Распределенная сеть заводов повышает операционную устойчивость компании: экспортные поставки не зависят от работы отдельного предприятия.

Продукция Ajax представлена более чем в 180 странах, и экспортно-импортные операции на каждом рынке имеют регуляторную и логистическую специфику. Для рынка США, где компания работает с 2022 года, разработаны отдельные модели выключателей и розеток. Весной 2025 года Ajax Systems вышла на рынок Бразилии и открыла там локальный офис. Импорт продукции зарубежных заводов в этих странах оформляют местные партнеры.

Вьетнамское производство обладает дополнительным логистическим преимуществом. Как отмечал в комментарии Forbes инвестиционный директор Horizon Capital Денис Сычков, Вьетнам позволяет поставлять продукцию на разные рынки без дополнительной таможенной нагрузки. Для стран-импортеров охранных систем это означает сокращение цепочки поставок.

Стратегические цели на 2026 год

Стратегия компании на 2026 год предусматривает полную загрузку всех заводов. Долю каждого из них в общем объеме производства Ajax Systems не раскрывает.

Потребность в расширении мощностей обусловлена интенсивным обновлением продуктового портфеля. В ноябре 2025 года компания представила 55 новых устройств, а в марте 2026 года выпустила первую в мире беспроводную систему защиты от вторжения класса Grade 3. Каждая новинка требует отдельных комплектующих и производственных ресурсов. Сейчас каталог компании насчитывает 280 устройств, производство которых обеспечивает та же сеть заводов.

Спрос формируют более 4,5 млн конечных пользователей и 330 тысяч PRO-пользователей Ajax. Чтобы его удовлетворить, компания наращивает команды в разных странах. На открытии завода в Ханое Александр Конотопский отдельно подчеркнул стремление развивать Ajax Systems как мультинациональную компанию:

«Нам нравится делать Ajax мультинациональным. Мир большой, и мы можем многому научиться. Мы хотим производить лучше, быстрее, эффективнее. Уверены, что наша вьетнамская команда поможет нам в этом».