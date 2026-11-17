Ajax Systems, найбільший у Європі виробник охоронних систем, випускає продукцію на власних виробничих потужностях. Мережа компанії складається з чотирьох заводів. Два з них розташовані за кордоном, у Стамбулі та Ханої, і забезпечують експортні поставки більш ніж до 180 країн. За чотири роки компанія перейшла від першого закордонного заводу до розподіленої виробничої мережі, повне завантаження якої заплановане на 2026 рік.

Виробнича мережа Ajax Systems

Компанія Олександра Конотопського Ajax Systems має чотири заводи. Міжнародну експансію виробництва компанія розпочала у 2022 році із запуску підприємства в Туреччині. Восени 2025 року мережу доповнив завод у В’єтнамі.

Площа кожного із закордонних заводів становить близько 8300 м². Операційна модель компанії розмежовує розробку та серійне виробництво. Нові пристрої проєктують три R&D-центри, випуск комплектуючих і пристроїв здійснюють виробничі лінії, а збут забезпечує мережа дистриб’юторів.

На кінець 2025 року штат компанії налічував близько 5000 працівників. Частина персоналу задіяна безпосередньо у виробничих процесах: налаштуванні ліній, монтажі комплектуючих і контролі якості готової продукції.

Від Стамбула до Ханоя: розвиток закордонного виробництва

Туреччина

Стамбульський завод став першим підприємством, на якому Ajax Systems відтворила повний виробничий цикл за межами домашнього ринку: від монтажу електронних комплектуючих на друковані плати до пакування готових пристроїв. Серед ключових чинників вибору локації компанія називала доступність кваліфікованих кадрів, розвинену інфраструктуру, режим вільної економічної зони та географічну близькість до основних ринків збуту.

В’єтнам

У листопаді 2025 року компанія Олександра Конотопського Ajax Systems відкрила завод у Ханої. Виробничі лінії вводять в експлуатацію поетапно: на першому етапі випускають пристрої з найвищим попитом, згодом виробництво охопить увесь асортимент. За даними місцевих ЗМІ, завод спеціалізується на електронних системах безпеки та пожежної сигналізації.

Критерії Олександра Конотопського для вибору локацій

Під час вибору країни для розміщення виробництва засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський орієнтується на три ключові чинники: наявність кваліфікованих фахівців, готову промислову інфраструктуру та розвинену мережу постачальників.

Обґрунтовуючи рішення про відкриття заводу в Ханої, засновник зазначив:

«Ми свідомо обрали В’єтнам, адже країна має сприятливі умови для ведення виробничого бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки, широку мережу постачальників».

Кадрова політика компанії на нових підприємствах базується на локальному наймі. У Стамбулі Ajax Systems від початку формувала команду з місцевих фахівців. За тим самим принципом працює в’єтнамське виробництво, основу персоналу якого становлять працівники, найняті на місці.

Олександр Конотопський заснував компанію у 2011 році. Про еволюцію і міжнародну стратегію Ajax Systems засновник детально розповідав в інтерв’ю Forbes влітку 2025 року.

Роль виробничої мережі в експортно-імпортних операціях

Розподілена мережа заводів підвищує операційну стійкість компанії: експортні поставки не залежать від роботи окремого підприємства.

Продукція Ajax представлена у більш ніж 180 країнах, і експортно-імпортні операції на кожному ринку мають регуляторну та логістичну специфіку. Для ринку США, де компанія працює з 2022 року, розроблено окремі моделі вимикачів і розеток. Навесні 2025 року Ajax Systems вийшла на ринок Бразилії та відкрила там локальний офіс. Імпорт продукції закордонних заводів у цих країнах оформлюють місцеві партнери.

В’єтнамське виробництво має додаткову логістичну перевагу. Як зазначав у коментарі Forbes інвестиційний директор Horizon Capital Денис Сичков, В’єтнам дає змогу постачати продукцію на різні ринки без додаткового митного навантаження. Для країн-імпортерів охоронних систем це означає скорочення ланцюга поставок.

Стратегічні цілі на 2026 рік

Стратегія компанії на 2026 рік передбачає повне завантаження всіх заводів. Частку кожного з них у загальному обсязі виробництва Ajax Systems не розкриває.

Потребу в розширенні потужностей зумовлює інтенсивне оновлення продуктового портфеля. У листопаді 2025 року компанія представила 55 нових пристроїв, а в березні 2026 року випустила першу у світі бездротову систему захисту від вторгнення класу Grade 3. Кожна новинка потребує окремих комплектуючих та виробничих ресурсів. Нині каталог компанії налічує 280 пристроїв, виробництво яких забезпечує та сама мережа заводів.

Попит формують понад 4,5 млн кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів Ajax. Для його задоволення компанія нарощує команди в різних країнах. Під час відкриття заводу в Ханої Олександр Конотопський окремо наголосив на прагненні розвивати Ajax Systems як мультинаціональної компанії:

«Нам подобається робити Ajax мультинаціональним. Світ великий, і ми можемо багато чого навчитись. Ми хочемо виробляти краще, швидше, ефективніше. Впевнені, що наша вʼєтнамська команда допоможе нам у цьому».