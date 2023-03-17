Спасенная в Ирпене собака провела ивент вместе со своим владельцем

Инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech представила благотворительную книгу о спасении животных. Все средства направят на помощь четырехлапым.

На презентации благотворительной книги "Спасая четырехлапых (и людей) в Украине" собралось 67 человек и 18 собак. В том числе соведущая мероприятия – венгерская выжла Леди Грейс, которую в начале войны волонтеры спасли из Ирпеня вместе с другими 8 щенками. Грейс вела презентацию вместе со своим владельцем – ведущим и актером Александром Поповым.

На мероприятии не просто презентовали книгу, но и собрали 100 игрушек для четырехлапых, живущих в приютах.

"Спасая четырехлапых (и людей) в Украине" – это сборник вдохновляющих историй со счастливым концом о котах, собаках и их владельцах и волонтерах, о том, как они вынуждены были эвакуироваться от войны и поддерживали друг друга. А также о людях, которые ежедневно заботятся о большом количестве оказавшихся на улице четырехлапых. Это истории о том, как люди спасают животных, а они в ответ спасают своих заботливых людей. Две женщины, которым удалось вывезти 47 кошек из Киева в Германию в начале полномасштабного вторжения. Военные и собаки "на нуле". Пара, спасавшая домашних любимцев из запертых заброшенных квартир. Дама, у которой живет более 60 собак. Коты, которые в наиболее тревожные мгновения согревали и успокаивали своих людей. Девочка, которая стала лучше спать благодаря своей собачке. Это лишь часть героев книги "Спасая четырехлапых (и людей) в Украине".

Книга имеет целью привлечь внимание к бездомным животным в Украине, которых за последний год стало значительно больше. Согласно данным исследования, это количество выросло на 20-30% в тыловых областях и на 100% и более в приютах прифронтовых областей.

Так, 25 799 собак и 19 473 кота находятся на попечении приютов и волонтеров. Исследование проведено украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" по заказу крупнейшего украинского производителя питания для кошек и собак Kormotech, который в 2022 году основал национальную инициативу Save Pets of Ukraine.

Также в книге представлены истории адопции четырехлапых, которые, возможно, послужат для читателей примером. Ведь пристройка бездомных животных в семье является лучшим и гуманным способом сокращения количества хвостиков в приютах и на улицах. Так, еще за несколько недель до выхода книги, когда о ней узнал редактор одного из национальных телеканалов, он записался на собеседование, чтобы взять в свою семью кошку .

Все средства от продаж книги "Спасая четырехлапых (и людей) в Украине" будут направлены на помощь приютам для собак и кошек.

Купить книгу можно на сайте Save Pets of Ukraine или через социальные сети:

https://www.savepetsofukraine.kormotech.com

https://www.facebook.com/savepetsofua

https://www.instagram.com/savepetsofua/