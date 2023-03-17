Врятована в Ірпені собака провела івент разом зі своїм власником

Ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech представила благодійну книгу про порятунок тварин. Всі кошти направлять на допомогу чотирилапим.

На презентації благодійної книги "Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні" зібралось 67 людей та 18 собак. В тому числі співведуча заходу – угорська вижла Леді Грейс, яку на початку війни волонтери врятували з Ірпеня разом з іншими 8 цуценятами. Грейс вела презентацію разом зі своїм власником – ведучим та актором Олександром Поповим.

На заході не просто презентували книгу, але і зібрали 100 іграшок для чотирилапих, що живуть у притулках.

"Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні" – це збірка надихаючих історій зі щасливим кінцем про котів, собак та їхніх власників і волонтерів, про те, як вони змушені були евакуюватись від війни і підтримували один одного. А також про людей, які щоденно дбають про велику кількість чотирилапих, що опинилась на вулиці. Це історії про те, як люди рятують тваринок, а вони у відповідь рятують своїх турботливих людей. Дві жінки, яким вдалося вивезти 47 котів з Києва до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. Військові та собаки "на нулі". Пара, яка рятувала домашніх улюбленців з замкнених покинутих квартир. Пані, у якої живе понад 60 собак. Коти, які в найбільш тривожні миті зігрівали та заспокоювали своїх людей. Дівчинка, яка стала краще спати завдяки своєму песику. Це лиш частина героїв книги "Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні".

Книга має на меті привернути увагу до безпритульних тварин в Україні, яких за останній рік стало значно більше. Згідно даних дослідження, ця кількість зросла на 20-30% у тилових областях та на 100% і більше у притулках прифронтових областей.

Так, 25 799 собак та 19 473 коти знаходяться під опікою притулків та волонтерів. Дослідження проведено українським центром вивчення громадської думки "Соціоінформ" на замовлення найбільшого українського виробника харчування для котів та собак Kormotech, який у 2022 році заснував національну ініціативу Save Pets of Ukraine.

Також в книзі представлені історії адопції чотирилапих, які, можливо, стануть для читачів прикладом. Адже прилаштування безпритульних тварин в сім’ї є найкращим та найбільш гуманним способом скорочення кількості хвостиків у притулках та на вулицях. Так, ще за кілька тижнів до виходу книги, коли про неї дізнався редактор одного з національних телеканалів, він записався на співбесіду, аби взяти в свою сім’ю кішку.

Всі кошти від продажу книги "Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні" будуть направлені на допомогу притулкам для собак та котів.

Купити книгу можна на сайті Save Pets of Ukraine або через соціальні мережі:

https://www.savepetsofukraine.kormotech.com

https://www.facebook.com/savepetsofua

https://www.instagram.com/savepetsofua/