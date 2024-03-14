ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
Реклама Реклама
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Сухой корм супер премиум класса Optimeal для собак миниатюрных пород

Сухой корм супер премиум класса Optimeal для собак миниатюрных пород

Лучший способ обеспечить любимцев сбалансированным, полезным для здоровья и вкусным питанием – покупать готовые корма класса суперпремиум. Они изготавливаются из отборных натуральных продуктов, отличаются тщательно продуманным составом, отвечающим потребностям животных, содержат полезные для здоровья добавки. Пример такого рациона – качественный, вкусный и полезный сухой корм супер-премиум класса с лососем ТМ Optimeal, разработанный для собак миниатюрных пород.

Как выбрать корм для взрослых собак миниатюрных пород

alt Сухой корм супер премиум класса Optimeal для собак миниатюрных пород

Собаки малых и миниатюрных, крупных и гигантских пород имеют определенные особенности организма. Именно поэтому корм Оптимил супер премиум класса делится на линейки не только по возрасту, но и по размеру пород. Особенности собак миниатюрных пород:

  • энергичность, ускоренный метаболизм, более высокая потребность в калориях;
  • чувствительное пищеварение. Чтобы не перегружать пищеварительную систему, питомцев следует кормить легкоусвояемыми, диетическими продуктами;
  • склонность к образованию зубного камня, необходимость тщательного ухода за зубами;
  • высокий риск травм, слабое сопротивление костей нагрузкам;
  • довольно уязвимый иммунитет;
  • склонность к ожирению, высокий риск развития сахарного диабета;
  • привередливость к вкусу пищи.

С учетом всех этих особенностей миниатюрных собачек важно обеспечить высококалорийным питанием и питательными веществами для укрепления костей, иммунитета, но не перекармливать, чтобы избежать ожирения, и не перегружать пищеварительную систему. Корм для них должен быть сытным, но легкоусвояемым, иметь привлекательный вкус и запах. Обратите внимание, если питомец помимо породных имеет индивидуальные особенности организма вроде склонности к аллергии, ему нужно подбирать специализированный корм.

Кормить представителей миниатюрных пород можно сухими и влажными полнорационными кормами. Но влажный корм мягкий, его могут есть собаки с больными зубами и деснами, неполным зубным рядом. А при разгрызании гранул сухого корма зубы очищаются от налета, который впоследствии превращается в зубной камень. Поэтому сухой корм Оптимил для миниатюрных собак со здоровыми зубами, которые нуждаются в очистке, является хорошим решением.

Особенности корма

Собаки малых и миниатюрных пород развиваются быстрее, чем крупные, поэтому взрослыми можно считать животных старше 10, а иногда и старше 8 месяцев. В каком возрасте стоит переводить питомца с корма для щенков на сухой корм для взрослых собак миниатюрных пород Optimeal, лучше уточнить у ветеринарного специалиста.

Фото 2 — Сухой корм супер премиум класса Optimeal для собак миниатюрных пород

Состав и форма выпуска корма Оптимил с лососем для миниатюрных собак в полной мере отвечает их особым потребностям:

  • корм содержит 27% протеинов (из них 69,5% – животного и рыбного происхождения), 16% жиров. Высокая энергетическая ценность (390,62 ккал на 100 г) позволяет удовлетворить потребности миниатюрных питомцев в калориях и питательных веществах, а баланс белков и жиров – предотвратить набор лишнего веса (при условии соблюдения норм кормления);
  • корм отличается высоким содержанием лосося (8% свежего мяса, 8% гидролизованного протеина), также в состав входит дегидратированный протеин мяса индейки (22%). Это ценные источники белков, которые легко усваиваются и не нагружают пищеварительную систему;
  • для чувствительного пищеварения также подходят безглютеновые и низкоглютеновые зерновые (рис, овес, ячмень), гороховый протеин, картофельный крахмал, обеспечивающие собаку энергией для физической активности. Овес и ячмень отличаются низким гликемическим индексом, помогают контролировать уровень сахара в крови;
  • лосось является источником морского коллагена и минералов для укрепления хрупких костей;
  • корм со свежим мясом лосося, лососевым маслом, льняным семенем отличается высоким содержанием Омега кислот (0,8 г Омега-3 и 5,2 г Омега-6 на 1 кг корма), важных для здоровья опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, эластичности кожи и блеска шерсти;
  • благодаря умеренному содержанию клетчатки (2,6%) корм не раздражает ЖКТ, деликатно стимулирует перистальтику, а пребиотик нового поколения Actigen (МОС) обеспечивает поддержку системы пищеварения за счет нормализации микрофлоры;
  • вместе с иммуностимуляторами бета-глюканами и натуральными антиоксидантами, содержащимися в целебных растениях, пребиотик Actigen входит в состав комплекса Immunity Support Mix. Этот комплекс разработан для всесторонней поддержки и укрепления иммунитета;
  • размер и форма гранул сухого корма соответствуют особенностям зубного ряда представителей миниатюрных пород, а их текстура способствует аккуратному очищению зубов от налета, это важная составляющая профилактики зубного камня.

Где купить, и по какой цене

Сухой корм Оптимил для миниатюрных пород с высоким содержанием лосося выпускается в упаковках весом 700 г, 1,5 кг и 4 кг. Приобрести его можно в онлайн и офлайн магазинах зоотоваров, в частности, в официальном интернет-магазине бренда Optimeal. На этом сайте также можно уточнить актуальные цены на упаковки разного объема, найти подробную информацию о введении нового корма в рацион, нормах кормления в зависимости от веса и уровня активности животного.

Сухой корм Оптимил с высоким содержанием лосося сочетает высокую пищевую ценность с привлекательным вкусом. Он изготавливается из высококачественных диетических продуктов, которые хорошо усваиваются и не создают лишней нагрузки на чувствительную пищеварительную систему. Корм обеспечивает организм собак миниатюрных пород полным комплексом необходимых для здоровья питательных веществ и функциональных добавок – ценными белками и аминокислотами, омега-кислотами, витаминами и минералами, антиоксидантами, пребиотиками. Он сбалансирован под потребности именно этой категории собак с учетом их склонности к ожирению, является сытным, питательным, поэтому питомцы наедаются небольшой порцией.