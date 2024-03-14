Лучший способ обеспечить любимцев сбалансированным, полезным для здоровья и вкусным питанием – покупать готовые корма класса суперпремиум. Они изготавливаются из отборных натуральных продуктов, отличаются тщательно продуманным составом, отвечающим потребностям животных, содержат полезные для здоровья добавки. Пример такого рациона – качественный, вкусный и полезный сухой корм супер-премиум класса с лососем ТМ Optimeal, разработанный для собак миниатюрных пород.

Как выбрать корм для взрослых собак миниатюрных пород

alt Сухой корм супер премиум класса Optimeal для собак миниатюрных пород

Собаки малых и миниатюрных, крупных и гигантских пород имеют определенные особенности организма. Именно поэтому корм Оптимил супер премиум класса делится на линейки не только по возрасту, но и по размеру пород. Особенности собак миниатюрных пород:

энергичность, ускоренный метаболизм, более высокая потребность в калориях;

чувствительное пищеварение. Чтобы не перегружать пищеварительную систему, питомцев следует кормить легкоусвояемыми, диетическими продуктами;

склонность к образованию зубного камня, необходимость тщательного ухода за зубами;

высокий риск травм, слабое сопротивление костей нагрузкам;

довольно уязвимый иммунитет;

склонность к ожирению, высокий риск развития сахарного диабета;

привередливость к вкусу пищи.

С учетом всех этих особенностей миниатюрных собачек важно обеспечить высококалорийным питанием и питательными веществами для укрепления костей, иммунитета, но не перекармливать, чтобы избежать ожирения, и не перегружать пищеварительную систему. Корм для них должен быть сытным, но легкоусвояемым, иметь привлекательный вкус и запах. Обратите внимание, если питомец помимо породных имеет индивидуальные особенности организма вроде склонности к аллергии, ему нужно подбирать специализированный корм.

Кормить представителей миниатюрных пород можно сухими и влажными полнорационными кормами. Но влажный корм мягкий, его могут есть собаки с больными зубами и деснами, неполным зубным рядом. А при разгрызании гранул сухого корма зубы очищаются от налета, который впоследствии превращается в зубной камень. Поэтому сухой корм Оптимил для миниатюрных собак со здоровыми зубами, которые нуждаются в очистке, является хорошим решением.

Особенности корма

Собаки малых и миниатюрных пород развиваются быстрее, чем крупные, поэтому взрослыми можно считать животных старше 10, а иногда и старше 8 месяцев. В каком возрасте стоит переводить питомца с корма для щенков на сухой корм для взрослых собак миниатюрных пород Optimeal, лучше уточнить у ветеринарного специалиста.

Состав и форма выпуска корма Оптимил с лососем для миниатюрных собак в полной мере отвечает их особым потребностям:

корм содержит 27% протеинов (из них 69,5% – животного и рыбного происхождения), 16% жиров. Высокая энергетическая ценность (390,62 ккал на 100 г) позволяет удовлетворить потребности миниатюрных питомцев в калориях и питательных веществах, а баланс белков и жиров – предотвратить набор лишнего веса (при условии соблюдения норм кормления);

корм отличается высоким содержанием лосося (8% свежего мяса, 8% гидролизованного протеина), также в состав входит дегидратированный протеин мяса индейки (22%). Это ценные источники белков, которые легко усваиваются и не нагружают пищеварительную систему;

для чувствительного пищеварения также подходят безглютеновые и низкоглютеновые зерновые (рис, овес, ячмень), гороховый протеин, картофельный крахмал, обеспечивающие собаку энергией для физической активности. Овес и ячмень отличаются низким гликемическим индексом, помогают контролировать уровень сахара в крови;

лосось является источником морского коллагена и минералов для укрепления хрупких костей;

корм со свежим мясом лосося, лососевым маслом, льняным семенем отличается высоким содержанием Омега кислот (0,8 г Омега-3 и 5,2 г Омега-6 на 1 кг корма), важных для здоровья опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, эластичности кожи и блеска шерсти;

благодаря умеренному содержанию клетчатки (2,6%) корм не раздражает ЖКТ, деликатно стимулирует перистальтику, а пребиотик нового поколения Actigen (МОС) обеспечивает поддержку системы пищеварения за счет нормализации микрофлоры;

вместе с иммуностимуляторами бета-глюканами и натуральными антиоксидантами, содержащимися в целебных растениях, пребиотик Actigen входит в состав комплекса Immunity Support Mix. Этот комплекс разработан для всесторонней поддержки и укрепления иммунитета;

размер и форма гранул сухого корма соответствуют особенностям зубного ряда представителей миниатюрных пород, а их текстура способствует аккуратному очищению зубов от налета, это важная составляющая профилактики зубного камня.

Где купить, и по какой цене

Сухой корм Оптимил для миниатюрных пород с высоким содержанием лосося выпускается в упаковках весом 700 г, 1,5 кг и 4 кг. Приобрести его можно в онлайн и офлайн магазинах зоотоваров, в частности, в официальном интернет-магазине бренда Optimeal. На этом сайте также можно уточнить актуальные цены на упаковки разного объема, найти подробную информацию о введении нового корма в рацион, нормах кормления в зависимости от веса и уровня активности животного.

Сухой корм Оптимил с высоким содержанием лосося сочетает высокую пищевую ценность с привлекательным вкусом. Он изготавливается из высококачественных диетических продуктов, которые хорошо усваиваются и не создают лишней нагрузки на чувствительную пищеварительную систему. Корм обеспечивает организм собак миниатюрных пород полным комплексом необходимых для здоровья питательных веществ и функциональных добавок – ценными белками и аминокислотами, омега-кислотами, витаминами и минералами, антиоксидантами, пребиотиками. Он сбалансирован под потребности именно этой категории собак с учетом их склонности к ожирению, является сытным, питательным, поэтому питомцы наедаются небольшой порцией.