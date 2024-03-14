Сухий корм супер преміум класу Optimeal для собак мініатюрних порід

Кращий спосіб забезпечити улюбленців збалансованим, корисним для здоров’я та смачним харчуванням – купляти готові корми класу суперпреміум. Вони виготовляються з добірних натуральних продуктів, відрізняються ретельно продуманим складом, що відповідає потребам тварин, містять корисні для здоров’я добавки. Приклад такого раціону – якісний, смачний та корисний сухий корм супер-преміум класу з лососем ТМ Optimeal, розроблений для собак мініатюрних порід.

Як вибрати корм для дорослих собак мініатюрних порід

Собаки малих і мініатюрних, великих і гігантських порід мають певні особливості організму. Саме тому корм Оптиміл супер преміум класу поділяється на лінійки не лише за віком, але й за розміром порід. Особливості собак мініатюрних порід:

енергійність, прискорений метаболізм, більш висока потреба у калоріях;

чутливе травлення. Щоб не перевантажувати травну систему, вихованців слід годувати легкозасвоюваними, дієтичними продуктами;

схильність до утворення зубного каменю, необхідність ретельного догляду за зубами;

високий ризик травм, слабкий опір кісток до навантажень;

досить вразливий імунітет;

схильність до ожиріння, високий ризик розвитку цукрового діабету;

вибагливість до смаку їжі.

З оглядом на всі ці особливості мініатюрних собачок важливо забезпечити висококалорійним харчуванням і поживними речовинами для зміцнення кісток, імунітету, але не перегодовувати, щоб уникнути ожиріння, та не перевантажувати травну систему. Корм для них має бути ситним, але легкозасвоюваним, мати привабливий смак і запах. Зверніть увагу, якщо вихованець окрім породних має індивідуальні особливості організму на кшталт схильності до алергії, йому потрібно підбирати спеціалізований корм.

Годувати представників мініатюрних порід можна сухими та вологими повнораціонними кормами. Але вологий корм м’який, його можуть їсти собаки з хворими зубами та яснами, неповним зубним рядом. А при розгризанні гранул сухого корму зуби очищаються від нальоту, що згодом перетворюється на зубний камінь. Тому сухий корм Оптиміл для мініатюрних собак зі здоровими зубами, які потребують очищення, є хорошим рішенням.

Особливості корму

Собаки малих і мініатюрних порід розвиваються швидше, ніж великі, тому дорослими можна вважати тварин старших 10, а іноді й старших 8 місяців. В якому віці варто переводити вихованця з корму для цуценят на сухий корм для дорослих собак мініатюрних порід Optimeal, краще уточнити у ветеринарного спеціаліста.

Склад та форма випуску корму Оптиміл з лососем для мініатюрних собак повною мірою відповідає їх особливим потребам:

корм містить 27% протеїнів (з них 69,5% – тваринного та рибного походження), 16% жирів. Висока енергетична цінність (390,62 ккал на 100 г) дозволяє задовільнити потреби мініатюрних вихованців у калоріях та поживних речовинах, а баланс білків і жирів – запобігти набору зайвої ваги (за умови дотримання норм годування);

корм відрізняється високим вмістом лосося (8% свіжого м’яса, 8% гідролізованого протеїну), також до складу входить дегідратований протеїн м’яса індички (22%). Це цінні джерела білків, що легко засвоюються та не навантажують травну систему;

для чутливого травлення також підходять безглютенові та низькоглютенові зернові (рис, овес, ячмінь), гороховий протеїн, картопляний крохмаль, що забезпечують собаку енергією для фізичної активності. Овес та ячмінь відрізняються низьким глікемічним індексом, допомагають контролювати рівень цукру в крові;

лосось є джерелом морського колагену та мінералів для зміцнення тендітних кісток;

корм зі свіжим м’ясом лосося, лососевою олію, лляним насінням відрізняється високим вмістом Омега кислот (0,8 г Омега-3 та 5,2 г Омега-6 на 1 кг корму), важливих для здоров’я опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової системи, еластичності шкіри та блиску шерсті;

завдяки помірному вмісту клітковини (2,6%) корм не подразнює ШКТ, делікатно стимулює перистальтику, а пребіотик нового покоління Actigen (МОС) забезпечує підтримку системи травлення за рахунок нормалізації мікрофлори;

разом з імуностимуляторами бета-глюканами та натуральними антиоксидантами, що містяться у цілющих рослинах, пребіотик Actigen входить до складу комплексу Immunity Support Mix. Цей комплекс розроблений для всебічної підтримки та зміцнення імунітету;

розмір і форма гранул сухого корму відповідають особливостям зубного ряду представників мініатюрних порід, а їх текстура сприяє акуратному очищенню зубів від нальоту, це важлива складова профілактики зубного каменю.

Де купити, та яка ціна

Сухий корм Оптиміл для мініатюрних порід з високим вмістом лосося випускається в упаковках вагою 700 г, 1,5 кг та 4 кг. Придбати його можна в онлайн і офлайн магазинах зоотоварів, зокрема, в офіційному інтернет-магазині бренду Optimeal. На цьому сайті також можна уточнити актуальні ціни на упаковки різного об’єму, знайти детальну інформацію щодо введення нового корму в раціон, норм годування в залежності від ваги та рівня активності тварини.

Сухий корм Оптиміл з високим вмістом лосося поєднує високу харчову цінність з привабливим смаком. Він виготовляється з високоякісних дієтичних продуктів, що добре засвоюються та не створюють зайвого навантаження на чутливу травну систему. Корм забезпечує організм собак мініатюрних порід повним комплексом необхідних для здоров’я поживних речовин і функціональних добавок – цінними білками та амінокислотами, омега-кислотами, вітамінами та мінералами, антиоксидантами, пребіотиками. Він збалансований під потреби саме цієї категорії собак з урахуванням їх схильності до ожиріння, є ситним, поживним, тому вихованці наїдаються невеликою порцією.