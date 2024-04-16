Тестировщик ПО: суть профессии и что нужно, чтобы освоить ее

Используя программы и приложения, пользователи иногда сталкиваются с ошибками в их работе, и это становится причиной снижения рейтинга ПО. Задача тестировщика — выявить эти ошибки еще до того, как приложение будет выпущено на рынок. QA-инженеры, как их еще называют, тестируют программы, выполняют отладку кожа и помогают сделать пользовательский интерфейс лучше. Суть профессии заключается в том, чтобы повышать качество программных продуктов еще на этапе разработки. Кроме того, тестировщик нужен и после выпуска ПО. В его функции входит контроль качества продукта на этапе технической поддержки и обновления. Стать тестировщиком без специальных знаний невозможно — обязательно нужно пройти курсы QA.

Какие задачи выполняет тестировщик?

Спектр обязанностей такого специалиста довольно обширный:

Аналитика. Инженер включается в работу, будущее ПО только обсуждается. Он должен проанализировать требования и проследить, чтобы документы для разработчиков соответствовали им, корректно отражая запросы клиента.

Формирование стратегии. Тестировщик определяет, каким способом лучше проверять конкретное приложение. Как правило, часть функций проверяется автоматическими тестами, а оставшийся код — вручную. Для небольших программ достаточно ручной проверки, а вот для масштабных разработок чаще совмещаются оба метода. На этом этапе QA-инженер оценивает риски и продумывает, как лучше выделять ресурсы и поэтапно сдавать работу.

Разработка документации. Пройдя курсы QA, тестировщик имеет навык написания автотестов и разработки планов для проверки документов. Это обязательный этап в его работе. Документация стандартизирована и сохраняется после сдачи ПО.

Тестирование. Инженер, используя документы, проверяет программный продукт и формирует отчеты о выявленных ошибках. Именно их разработчики будут использовать для улучшения качества программы.

Поддержка. Сразу обнаружить все недочеты почти невозможно. Некоторые из них все равно останутся вплоть до выпуска программного продукта. На этом этапе об ошибках сообщают пользователи, а тестировщик должен оперативно обрабатывать эту информацию. Он конкретизирует, что стало причиной ошибки и передает данные разработчикам на исправление.

Перспективы профессии

Для выпуска ПО на рынок должно соблюдаться обязательное условие — тестирование. Без контроля и улучшения качества не получится создать конкурентоспособное приложение. В IT тестировщики будут востребованы еще очень долго. К тому же некоторые ошибки можно выявить только вручную, а значит ИИ не сможет полностью заменить QA-инженера, и профессия будет востребована всегда.

Что нужно для профессии?

Посещая курсы QA, можно получить ключевые знания и навыки для тестировщика. Они затрагивают такие направления:

Основы программирования.

HTML, CSS и JavaScript.

Операционные сети и платформы.

Протокол HTTP и сети, архитектура клиент-сервер.

Инструменты автотестов.

Git — система контроля версий.

Как видите, тестировщик должен понимать механику и принципы множества процессов, чтобы качественно выполнять свою задачу. Став хорошим специалистом, вы всегда будете востребованы, но для этого важно пройти обучение. Например, на образовательной платформе Genius Space есть соответствующий курс для тестировщика ПО с нуля.