Тестувальник ПЗ: суть професії та що потрібно, щоб освоїти її

Використовуючи програми та програми, користувачі іноді стикаються з помилками в їх роботі, і це стає причиною зниження рейтингу програмного забезпечення. Завдання тестувальника — виявити ці помилки ще до того, як програма буде випущена на ринок. QA-інженери, як їх ще називають, тестують програми, виконують налагодження шкіра і допомагають зробити інтерфейс користувача краще. Суть професії у тому, щоб підвищувати якість програмних продуктів ще етапі розробки. Крім того, тестувальник потрібний і після випуску програмного забезпечення. У його функції входить контроль якості продукту на етапі технічної підтримки та оновлення. Стати тестувальником без спеціальних знань неможливо обов'язково потрібно пройти курси QA.

Які завдання виконує тестувальник?

Спектр обов'язків такого фахівця досить великий:

аналітика. Інженер входить у роботу, майбутнє ПЗ лише обговорюється. Він повинен проаналізувати вимоги та простежити, щоб документи для розробників відповідали їм, коректно відбиваючи запити клієнта.

Формування стратегії. Тестувальник визначає, яким способом краще перевіряти конкретну програму. Як правило, частина функцій перевіряється автоматичними тестами, а код, що залишився, — вручну. Для невеликих програм достатньо ручної перевірки, а ось для масштабних розробок частіше поєднуються обидва методи. На цьому етапі QA-інженер оцінює ризики та продумує, як краще виділяти ресурси та поетапно здавати роботу.

Розробка документації. Пройшовши курси QA, тестувальник має навичку написання автотестів та розробки планів для перевірки документів. Це обов'язковий етап у його роботі. Документація стандартизована та зберігається після здачі ПЗ.

Тестування. Інженер, використовуючи документи, перевіряє програмний продукт та формує звіти про виявлені помилки. Саме їх розробники будуть використовувати для покращення якості програми.

Підтримка. Одночасно виявити всі недоліки майже неможливо. Деякі з них залишаться аж до випуску програмного продукту. На цьому етапі про помилки повідомляють користувачі, а тестувальник повинен оперативно опрацьовувати цю інформацію. Він конкретизує, що спричинило помилку і передає дані розробникам на виправлення.

Перспективи професії

Для випуску програмного забезпечення на ринок має дотримуватися обов'язкова умова — тестування. Без контролю та покращення якості не вдасться створити конкурентоспроможну програму. В IT тестувальники будуть потрібні ще дуже довго. До того ж деякі помилки можна виявити тільки вручну, а отже, ШІ не зможе повністю замінити QA-інженера, і професія буде затребувана завжди.

Що потрібно для професії?

Відвідуючи курси QA, можна отримати ключові знання та навички для тестувальника. Вони торкаються таких напрямків:

Основи програмування.

HTML, CSS та JavaScript.

Операційні мережі та платформи.

Протокол HTTP та мережі, архітектура клієнт-сервер.

Інструменти автотестів.

Git – система контролю версій.

Як бачите, тестувальник повинен розуміти механіку та принципи безлічі процесів, щоб якісно виконувати своє завдання. Ставши хорошим фахівцем, ви завжди будете потрібні, але для цього важливо пройти навчання. Наприклад, на освітній платформі Genius Space є відповідний курс для тестувальника ПЗ з нуля.