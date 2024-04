Топ-6 бизнес-книг по версии Forbes в скором времени издаст в Украине Юрий Голик

Благодаря инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика 6 лучших бизнес-книг по версии Forbes 2022 года переведут на украинский язык и напечатают в издательстве «Фолио» . Об этом предприниматель сообщил на своей странице Facebook и отметил, что Украина по-прежнему отстает по скорости издания зарубежных бестселлеров и это нужно исправлять.

Уже через 2-3 месяца украинские читатели смогут ознакомиться с книгой «CEO Excellence» авторов Кэролин Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры в украинском переводе. Она станет полезна менеджерам, бизнесменам, студентам и всем, кого интересует тема лидерства.

Также в этом году ожидается выход таких бестселлеров в области бизнеса и управления, как The Power Law. Venture Capital and Art of Disruption» Себастьяна Маллаби, «Power Failure: The Rise and Fall of American Icon» Уильяма Д. Коэна, «Money Men» Дэна МакКрама, «When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm» Уолта Богдановича и Майкла Форсайта и «Butler to the World» Оливера Булло.

Юрий Голик призывает бизнесменов поддержать украинские книжные магазины и сделать их ассортимент шире. Он отмечает, что подобная инициатива не слишком дорога, но позволяет помочь украинцам получить доступ к лучшей мировой литературе.

«Находите книги, которые хотите издать. Выбираете издательство. Договариваетесь, что финансируете приобретение прав на книгу, перевод и первый тираж – таким образом, вы берете все риски на себя. И дальше наблюдаете, как профессиональное издательство все претворяет в жизнь. Это мой личный вклад в то, чтобы менеджеры, бизнесмены, предприниматели, студенты и чиновники в нашей стране могли читать лучшие мировые книги на украинском языке», – говорит предприниматель .