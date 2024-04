Топ-6 бізнес-книг за версією Forbes незабаром видасть в Україні Юрій Голик

Завдяки ініціативі підприємця та волонтера Юрія Голика 6 найкращих бізнес-книг за версією Forbes 2022 року перекладуть українською й надрукують у видавництві «Фоліо». Про це підприємець повідомив на своїй сторінці Facebook та зауважив, що Україна досі відстає по швидкості видання закордонних бестселерів і це треба виправляти.

Вже за 2-3 місяці українські читачі матимуть змогу ознайомитись з книгою «CEO Excellence» авторів Керолін Дьюар, Скотта Келлера та Вікрама Малготри в українському перекладі. Вона стане корисною для менеджерів, бізнесменів, студентів та всіх, кого цікавить тема лідерства.

Також цього року очікується вихід таких бестселерів у галузі бізнесу та управління, як «The Power Law. Venture Capital and the Art of Disruption» Себастьяна Маллабі, «Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon» Вільяма Д. Коена, «Money Men» Дена МакКрама, «When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm» Уолта Богдановича та Майкла Форсайта та «Butler to the World» Олівера Булло.

Юрій Голик закликає бізнесменів підтримати українські книгарні та зробити їх асортимент ширшим. Він зауважує, що подібна ініціатива не надто дорога, але дає змогу допомогти українцям отримати доступ до найкращої світової літератури.

«Знаходьте книги, які бажаєте видати. Вибираєте видавництво. Домовляєтесь, що фінансуєте придбання прав на книгу, переклад та перший тираж – таким чином ви берете всі ризики на себе. І далі спостерігаєте, як професійне видавництво все втілює в життя. Це мій особистий внесок у те, щоб менеджери, бізнесмени, підприємці, студенти та чиновники в нашій країні могли читати найкращі світові книги українською мовою», – говорить підприємець.