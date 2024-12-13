Топ-8 функций в хостинг сервисах, ставших стандартами качества

Сегодня хостинг для веб-сайтов превратился из простого сервиса в разветвленную инфраструктуру, обеспечивающую безопасность, эффективность и масштабируемость онлайн-проектов. Индустрия хостинга быстро меняется, адаптируясь к высоким требованиям пользователей. То, что когда-то считалось премиум-опциями, сегодня стало стандартом. В этой статье мы рассмотрим топ-8 функций современного хостинга, без которых современный хостинг сложно представить.

Защита от DDoS-атак

DDoS-атаки – одна из наиболее распространенных угроз для веб-сайтов. Атака приводит к перегрузке сервера, что может сделать сайт недоступным. Современные хостинг-платформы включают системы для автоматического обнаружения и блокировки таких атак.

К примеру, компания Cloudflare, основанная в 2009 году, предлагает защиту от DDoS как часть своего сервиса CDN. В 2014 году Cloudflare запустила бесплатную защиту от DDoS-атак для всех клиентов, что явилось значительным шагом в обеспечении безопасности в Интернете. Их инновационные решения позволяют защитить сайты даже от самых масштабных атак, обеспечивая стабильную работу вне зависимости от внешних угроз.

Услуги резервного хранения данных

Такие сервисы предоставляют безопасное место для хранения копий ваших данных с целью их защиты и быстрого восстановления при потере, повреждении или техническом сбое. Данные хранятся на серверах с высокой степенью защиты и доступностью 24/7.

В июне 2024 года VSYS Host представила новую конкурентную услугу резервного хранения данных, направленную на удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса. Эта услуга предлагает высокий уровень защиты, гибкость и доступность для компаний, стремящихся обезопасить свои данные от потери или повреждения. Данные могут храниться на физических серверах в защищенных дата-центрах компании в Нидерландах.

Поддержка SSL-сертификатов

Безопасность пользователей стала ключевым моментом в современном интернете. SSL сертификаты обеспечивают шифрование данных между пользователем и сервером, что повышает доверие к сайту.

Компания GoDaddy предоставляет возможность интеграции SSL-сертификатов во все свои хостинг-планы, что упрощает их использование для владельцев сайтов. Помимо обеспечения безопасности активированный SSL положительно влияет на SEO, поскольку поисковые системы, в частности Google, предпочитают сайты с сертификатами.

Масштабируемость ресурсов

Для бизнесов, которые растут или переживают пиковые нагрузки, масштабируемость хостинга является важной функцией, позволяющей оперативно адаптировать ресурсы в соответствии с потребностями. Масштабирование ресурсов – это возможность увеличения или уменьшения объема процессора, памяти или дискового пространства без необходимости изменения платформы или прерывания работы системы. Эта функция особенно полезна для компаний, которые испытывают сезонные колебания трафика или активность во время определенных событий, требующих дополнительных мощностей для обеспечения стабильной работы.

Облачный провайдер в Linode, ориентированный на разработчиков и небольшие бизнесы, предлагает гибкие решения для масштабирования ресурсов. Их инструменты позволяют легко изменять конфигурацию серверов в зависимости от нагрузки, идеально подходящей для стартапов или бизнесов с сезонной активностью.

NVMe и SSD-накопители

Скорость часто является ключевым фактором для работы сайтов. Благодаря NVMe и SSD-накопителям, обеспечивающим мгновенный доступ к данным, пользователи получают быстрее загрузку страниц и улучшенную производительность. В 2022 году A2 Hosting объявил о переходе на NVMe-накопители для всех своих Turbo-серверов. Это обеспечило более высокую скорость доступа к данным.

Панели управления с интуитивным интерфейсом

Простые в использовании панели, как cPanel или Plesk, стали стандартом, позволяя легко управлять сайтом даже не имеющим таких навыков. В 2023 году Liquid Web добавил возможность использовать собственную панель управления Cloud Manager вместе с популярными решениями. за интуитивность. Панель Cloud Manager получила высокие отметки за интуитивность.

Круглосуточная поддержка 24/7

Техническая поддержка стала неотъемлемой частью высококачественного хостинга. Пользователи ожидают быстрых ответов в любое время суток, чтобы оперативно решать проблемы. Круглосуточная поддержка - это маст-хэв для всех провайдеров. Но не все именитые провайдеры оказывают реальную круглосуточную поддержку.

Современный хостинг развивается для того, чтобы предоставлять клиентам максимум удобства, производительности и безопасности. Выбирая провайдера, следует обращать внимание на наличие этих стандартных функций, чтобы ваш сайт работал стабильно и эффективно.