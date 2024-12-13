Топ-8 функцій у хостинг-сервісах, які стали стандартами якості

Сьогодні хостинг для веб-сайтів перетворився з простого сервісу на розгалужену інфраструктуру, яка забезпечує безпеку, ефективність та масштабованість онлайн-проектів. Індустрія хостингу стрімко змінюється, адаптуючись до високих вимог користувачів. Те, що колись вважалось преміум-опціями, сьогодні стало стандартом. У цій статті ми розглянемо топ-8 функцій сучасного хостингу, без яких сучасний хостинг важко уявити.

Захист від DDoS-атак

DDoS-атаки – одна з найбільш поширених загроз для веб-сайтів. Атака призводить до перевантаження сервера, що може зробити сайт недоступним. Сучасні хостинг-платформи включають системи для автоматичного виявлення та блокування таких атак.

Наприклад, компанія Cloudflare, заснована у 2009 році, пропонує захист від DDoS як частину свого сервісу CDN. У 2014 році Cloudflare запустила безкоштовний захист від DDoS-атак для всіх клієнтів, що стало значним кроком у забезпеченні безпеки в Інтернеті. Їхні інноваційні рішення дозволяють захистити сайти навіть від найбільш масштабних атак, забезпечуючи стабільну роботу незалежно від зовнішніх загроз.

Послуги резервного зберігання даних

Такі сервіси надають безпечне місце для зберігання копій ваших даних з метою їх захисту та швидкого відновлення у разі втрати, пошкодження або технічного збою. Дані зберігаються на серверах з високим рівнем захисту та доступністю 24/7.

У червні 2024 року VSYS Host представила нову конкурентну послугу резервного зберігання даних, спрямовану на задоволення потреб малого та середнього бізнесу. Ця послуга пропонує високий рівень захисту, гнучкість і доступність для компаній, які прагнуть убезпечити свої дані від втрати чи пошкодження. Дані можуть зберігатися на фізичних серверах у захищених дата-центрах компанії у Нідерландах.

Підтримка SSL-сертифікатів

Безпека даних користувачів стала ключовим моментом у сучасному інтернеті. SSL-сертифікати забезпечують шифрування даних між користувачем та сервером, що підвищує довіру до сайту.

Компанія GoDaddy надає можливість інтеграції SSL-сертифікатів у всі свої хостинг-плани, що спрощує їх використання для власників сайтів. Крім забезпечення безпеки, активований SSL позитивно впливає на SEO, оскільки пошукові системи, зокрема Google, віддають перевагу сайтам із сертифікатами.

Масштабованість ресурсів

Для бізнесів, які зростають або переживають пікові навантаження, масштабованість хостингу є важливою функцією, що дозволяє оперативно адаптувати ресурси відповідно до потреб. Масштабування ресурсів – це можливість збільшення або зменшення обсягу процесора, пам’яті чи дискового простору без необхідності зміни платформи або переривання роботи системи. Ця функція є особливо корисною для компаній, які переживають сезонні коливання трафіку або активність під час певних подій, що вимагають додаткових потужностей для забезпечення стабільної роботи.

Хмарний провайдер Linode, орієнтований на розробників та невеликі бізнеси, пропонує гнучкі рішення для масштабування ресурсів. Їх інструменти дозволяють легко змінювати конфігурацію серверів залежно від навантаження, що ідеально підходить для стартапів або бізнесів з сезонною активністю.

NVMe та SSD-накопичувачі

Швидкість часто ключовий фактор для роботи сайтів. Завдяки NVMe та SSD-накопичувачам, що забезпечують миттєвий доступ до даних, користувачі отримують швидше завантаження сторінок та покращену продуктивність. У 2022 році A2 Hosting оголосив про перехід на NVMe-накопичувачі для всіх своїх Turbo-серверів. Це забезпечило вищу швидкість доступу до даних.

Панелі управління з інтуїтивним інтерфейсом

Прості у використанні панелі, як cPanel чи Plesk, стали стандартом, дозволяючи легко керувати сайтом навіть тим, хто не має таких навичок. У 2023 році Liquid Web додав можливість використовувати власну панель управління Cloud Manager разом із популярними рішеннями. Панель Cloud Manager отримала високі оцінки за інтуїтивність.

Цілодобова підтримка 24/7

Технічна підтримка стала обов'язковою частиною якісного хостингу. Користувачі очікують швидких відповідей у будь-який час доби, щоб оперативно розв'язувати проблеми. Наразі цілодобова підтримка це маст-хев для всіх провайдерів. Але не всі імениті провайдери надають реальну цілодобову підтримку.

Сучасний хостинг розвивається для того, щоб надавати клієнтам максимум зручності, продуктивності та безпеки. Обираючи провайдера, варто звертати увагу на наявність цих стандартних функцій, аби ваш сайт працював стабільно та ефективно.