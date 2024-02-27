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Украинский голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич - внутри игры вместе с FAVBET

Новый амбассадор FAVBET Роман Паскевич
Новый амбассадор FAVBET Роман Паскевич

В киберспортивном комьюнити FAVBET пополнение. Начиная с февраля 2024-го года, к числу амбассадоров киберспорта в ведущей igaming-компании присоединяется Роман "Skevich" Паскевич — комментатор Dota 2 на студии Maincast и один из самых перспективных украинских стримеров.

За последние годы Skevich получил огромную популярность в украиноязычном игровом комьюнити благодаря своей экспертности, юмору и проукраинской позиции. Роман является одним из самых профессиональных комментаторов Dota 2 в Украине, регулярно поддерживает на своих стримах сборы для украинской армии и выступает за запрет выступлений российских киберспортсменов на международных турнирах.

"Сотрудничество с FAVBET для меня — возможность делать больше качественного украиноязычного контента и отстаивать интересы Украины в киберспортивном комьюнити. Рад оказаться в команде, которая разделяет мое видение и ценности", — говорит Роман "Skevich" Паскевич.

Кроме Ромы, в число киберамбассадоров FAVBET входят популярный блогер, аналитик и комментатор Counter-Strike Александр "Petr1k" Петрик, легендарный украинский игрок Counter-Strike и участник золотого состава Арсений "ceh9" Триноженко, Александр "XBOCT" Дашкевич — выдающийся киберспортсмен, который получил мировую известность, играя в Dota 2, а также экс-профессиональный игрок Dota 2, а ныне тренер Андрей "Ghostik" Кадык.

В 2023 году FAVBET также подписали украинскую киберспортивную организацию Monte, которая сейчас входит в топ-10 мирового рейтинга Counter-Strike и недавно представила состав для выступлений в Dota 2.

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Автор:
Светлана Манько