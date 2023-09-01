Украинский ИТ-бизнесмен Николай Удянский инвестирует сотни миллионов в восстановление Харькова

Украинский ИТ-бизнесмен и владелец криптовалютных платформ Николай Удянский анонсировал амбициозную и одновременно масштабную программу инвестирования харьковской инфраструктуры.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Бизнесмен сообщил, что за последние полтора года были уничтожены почти все объекты, куда инвестировала его компания в Харькове накануне войны. В настоящее время начата не просто перестройка и восстановление поврежденной недвижимости, но и строительство новых и современных бизнес-центров европейского уровня.

По словам Николая Удянского, особое внимание получат обучающие программы развития ИТ-сектора и спорта. В частности, строительство Академии тенниса им. Бориса Беккера на базе спортивного клуба в Горьком парке, которую он анонсировал еще два года назад.

“Конечно, война со страной-террористом внесла безумные коррективы в жизнь. Ракетные обстрелы разрушили значительную часть жилищного и коммерческого фонда Харькова. В моих планах постепенно выкупать некоторые из них и превращать в современные бизнес-центры”, - рассказал Удянский.

Инвестор имеет четкое видение эффективного механизма восстановления и очень рассчитывает на поддержку местных властей, в частности мэрии, подчеркивая свою нетерпимость к проявлениям коррупции со стороны власть имущих.

“Эта связка позволит вернуть привычный, насыщенный радостью Харьков. Таким он был до войны, и таким снова может стать в ближайшее время. Уже этой весной вы увидите анонсированные объекты. Я уверен, что новинки никого не оставят равнодушными. Они современны и в то же время непревзойденно привлекательны”, - резюмировал Николай Удянский.

Бизнесмен уверен, что рассчитывать на деньги от будущих репараций пока не стоит. Во-первых, война продолжается, а во-вторых, механизм отчуждения российских активов может занять довольно много времени. Бизнес не может ждать так долго, поэтому нужно действовать как можно скорее.

Заметим, что убытки предпринимателя из-за войны достигли отметки примерно в 200 миллионов. Зато бизнесмен инвестирует в родной город не менее 100 миллионов гривен.

Эти средства планируется использовать для помощи малоимущим гражданам и лицам, потерявшим жилье. Николай Удянский уверен в общей цели для всех украинцев, и подчеркивает важность помочь тем, кто в этом нуждается.

“Отечественный бизнес должен быть вместе с украинцем для обеспечения необходимых вещей перед тяжелой зимой. Ожидаются проблемы с теплосетями и очередные веерные отключения электроэнергии. Но на этот раз мы будем готовы к любым вызовам”, - подытожил ИТ-предприниматель.

Николай Удянский уверен, что сейчас идет кульминационный момент войны и уже совсем скоро мы снова будем жить в мирной, спокойной Украине.