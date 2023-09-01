Український ІТ-бізнесмен Микола Удянський інвестує сотні мільйонів у відновлення Харкова

Український ІТ-бізнесмен та власник криптовалютних платформ Микола Удянський анонсував амбітну і водночас масштабну програму інвестування харківської інфраструктури.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Бізнесмен повідомив, що за останні півтора року, було знищено майже всі об’єкти, куди інвестувала його компанія у Харкові напередодні війни. Наразі розпочато не просто перебудова та відновлення пошкодженої нерухомості, але і будівництво нових та сучасних бізнес-центрів європейського рівня.

За словами Миколи Удянського, окрему увагу отримають навчальні програми розвитку ІТ-сектору та спорту. Зокрема, будівництво Академії тенісу ім. Бориса Беккера на базі спортивного клубу у парку Горького, яку він анонсував ще два роки тому.

“Звичайно, війна з країною-терористом внесла шалені корективи у життя. Ракетні обстріли зруйнували значну частину житлового та комерційного фонду Харкова. У моїх планах поступово викупати деякі з них та перетворювати на сучасні бізнес-центри” , - розповів Удянський.

Інвестор має чітке бачення ефективного механізму відбудови та дуже розраховує на підтримку місцевої влади, зокрема мерії, підкреслюючи свою нетерпимість до будь-яких проявів корупції зі сторони можновладців.

“Ця зв’язка дозволить повернути звичний, насичений радістю Харків. Таким він був до війни, і таким знову може стати найближчим часом. Вже цієї весни ви побачите анонсовані об’єкти. Я впевнений, що новинки нікого не залишать байдужими. Вони сучасні і в той же час неперевершено привабливі”, - резюмував Микола Удянський.

Бізнесмен впевнений, що розраховувати на кошти від майбутніх репарацій поки не варто. По-перше, війна досі триває, а по-друге, механізм відчуження російських активів може зайняти доволі багато часу. Бізнес не може чекати так довго, тому треба діяти якомога швидке.

Зауважимо, що збитки підприємця через війну сягнули позначки приблизно у 200 мільйнів. Натомість бізнесмен інвестує у рідне місто щонайменше 100 мільйонів гривень.

Ці кошти планується використати для допомоги малозабезпеченим громадянам та особам, які втратили житло. Микола Удянський впевнений у спільній цілі для всіх українців, та підкреслює важливість допомогти тим, хто цього потребує.

“Вітчизняний бізнес повинен бути разом із українцям для забезпеченням необхідних речей перед важкою зимою. Очікуються проблеми з тепломережами та чергові віялові відключення електроенергії. Але на цей раз ми будемо готові до будь-яких викликів”, - підсумував ІТ-підприємець.

Микола Удянський впевнений, що наразі триває кульмінаційний момент війни і вже зовсім скоро ми знову будемо жити у мирній, спокійній Україні.