Важные моменты при покупке б/у запчастей

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Когда автомобилю необходима замена запчасти, перед владельцем стоит непростой выбор: купить оригинальную деталь или б/у? Не секрет, что оригинальные запчасти на порядок дороже тех, что были в употреблении. Но, и с б/у деталями не все так просто. Мы условно разделили все запчасти на три категории:

не стоит покупать;

можно купить б/у;

стоит подумать и сравнить перед покупкой.

Предлагаем рассмотреть все категории запчастей и взвесить, а всегда ли есть смысл купить б/у деталь.

Какие б/у детали НЕ стоит покупать?

Сразу стоит отказаться от запчастей, которые имеют срок службы: ремни ГРМ, свечи, все виды жидкостей, фильтры и т.п. Такие детали имеют срок износа и, если купить их уже б/у, то в вашем авто они прослужат совсем недолго.

Также опытные автовладельцы не рекомендуют тратиться на детали, которые имеют ограниченный срок службы, например, составляющие подвески. Конечно, амортизаторы, рулевые наконечники и шаровые могут использоваться повторно, но и запас ресурса у них не такой большой. Особенно, если машина эксплуатировалась по плохим дорогам. В таких случаях лучше купить новые запчасти.

Какие б/у детали стоит купить?

Как правило к таким деталям относятся агрегаты, не имеющие определенного ресурса. В хорошем состоянии и без механических повреждений они способны служить еще очень долго. Также часто оригинальные б/у запчасти на порядок лучше «китайских» аналогов. Но, только в том случае, если это качественная оригинальная запчасть без видимых механических повреждений.

Особенно это актуально для оптики, ведь ни одна новая альтернативная фара не сравниться с оригинальной, которая будет светить лучше и дольше. Также к этой категории можно отнести оригинальный двигатель. Если он в рабочем состоянии, то ни один капитальный ремонт не сможет сравниться с оригинальной моделью, поэтому покупать стоит однозначно.

С какими б/у деталями нужно подумать?

Такие запчасти, как элементы салона, навесное оборудование, радиаторы, проводка, климатические системы в оригинальном исполнении стоят дорого. Но, не спешите покупать б/у аналоги. Для данной категории рациональнее сравнить, сколько будет стоить ремонт, покупка аналога или б/у оригинальной запчасти. Бывают случаи, когда отремонтировать кондиционер будет дешевле и проще, чем купить его на разборке.

Где покупать б/у запчасти?

Можно отправиться на разборку или авторынок, но зачем, если есть более простое, безопасное и современное решение – онлайн-сервис запчасти РИА. На портале представлены предложения проверенных продавцов. Здесь вы можете сравнить и выбрать, как оригинальные б/у запчасти, так и альтернативы.

Все запчасти RIA разделены по группам и категориям, в соответствии с моделями авто, наименованием, назначением и т.п. Если вы знаете VIN код детали – воспользуйтесь поиском, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

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