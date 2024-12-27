Вино и прогресс: устройства для хранения и охлаждения вина на дому

Чтобы правильно насладиться вином и оценить его по достоинству, важно знать, что вкусовые свойства вина тесно связаны со способом его подачи и процессом хранения в целом. Правильное хранение вина позволяет сохранить его первоначальные качества и раскрыть свой потенциал, доставляя удовольствие от каждого бокала. Здесь важно все: от правильной температуры до стабильности и освещения. Именно поэтому хранение вина на дому может стать настоящим вызовом. На помощь поклонникам вина приходят современные технологии, помогающие сохранить первозданный вкус, текстуру и другие важные свойства этого напитка.

Основы хранения вина на дому

В первую очередь важно помнить, что бутылки с вином нужно класть горизонтально на полки. холодильника или погреба. Тогда пробка будет постоянно смачиваться и не будет пересыхать, сохраняя герметичность бутылки. Среди важнейших принципов, которые необходимо придерживаться при хранении вина, можно выделить также:

● поддержание стабильной температуры;

● контроль уровня влажности;

● избегание прямых солнечных лучей.

Чтобы соблюсти все эти условия, топовые производители вин Украины рекомендуют ознакомиться с современными техническими устройствами для хранения и подачи вина .

Винные холодильники: идеальный выбор для хранения вина , поскольку высокая температура ускоряет старение вина и может испортить его структуру, а низкие температуры могут привести к выпадению осадка.

Поэтому одним из универсальных технических решений, разработанных для хранения вина, являются винные холодильники. Они способны поддерживать идеальную температуру для каждого из сортов вина: от 7 до 12 градусов. для белого и от 10 до 15 градусов – для красного вина. Существенным преимуществом винных холодильников является возможность вручную регулировать уровень влажности, которая необходима, чтобы пробка не пересыхала. Сухая пробка пропускает воздух, что приводит к окислению вина. Это испортит его вкус, сделав напиток простоквашей и неполным.

Охлаждающие устройства для подачи вина

Если возможности постоянно хранить вино при правильной температуре у вас нет, есть способы быстро привести его в оптимальное состояние прямо перед подачей. Чтобы обеспечить соответствующую температуру при подаче вина, можно воспользоваться аккумуляторными или электрическими охладителями для бутылок, а также охлаждающими чехлами.

Инновационные системы для хранения открытого вина

Откупоренное вино кроме неправильной температуры, влажности и яркого освещения может повредить также кислород. Даже изысканный напиток из топ-лучших вин Украины в процессе окисления может потерять весь свой шарм. Чтобы предотвратить это, ведущие украинские виноделы советуют пользоваться специальными вакуумными системами, которые высасывают из бутылки весь воздух. Интересной опцией являются также устройства, замещающие воздух в бутылке с вином на один из инертных газов, не влияющих на его вкусовые свойства.

Советы экспертов по выбору техники для хранения вина на дому

Выбирая устройство для хранения или подачи вина, эксперты ведущего украинского производителя вин Villa UA рекомендуют , прежде всего , ориентироваться на объемы ваших запасов, а также их ассортимент. От этого зависит не только объем винного холодильника, но и количество температурных режимов, которые он может поддерживать. Правильная температура помогает раскрыть аромат и вкус напитка. Слишком холодное вино теряет аромат, а теплое кажется резким.

Если же вы не гурман и приобретаете вино только для торжеств, стоит рассмотреть технику для мгновенного охлаждения непосредственно перед подачей вина. Тем, кто часто оставляет бутылку недопитой, не обойтись без специальных систем для хранения открытого вина.

Вывод