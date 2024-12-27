Вино та прогрес: пристрої для зберігання та охолодження вина вдома

Щоб правильно насолодитися вином і гідно оцінити його, важливо знати, що смакові властивості вина тісно пов’язані зі способом його подачі та процесом зберігання загалом. Правильне зберігання вина дозволяє зберегти його початкові якості та розкрити свій потенціал, даруючи задоволення від кожного келиха. Тут важливо геть усе: від правильної температури до стабільності й освітлення. Саме тому зберігання вина вдома може стати справжнім викликом. На допомогу прихильникам вина приходять сучасні технології, що допомагають зберегти первозданний смак, текстуру та інші важливі властивості цього напою.

Основи зберігання вина вдома

Насамперед важливо пам’ятати, що пляшки з вином потрібно класти горизонтально на полиці холодильника чи льоху. Тоді корок буде постійно змочуватися й не пересихатиме, зберігаючи герметичність пляшки. Серед найважливіших принципів, яких необхідно дотримуватися при зберіганні вина, можна виокремити також:

● підтримання стабільної температури;

● контроль рівня вологості;

● уникання прямих сонячних променів.

Щоб дотриматися усіх цих умов, топові виробники вин України рекомендують ознайомитися із сучасними технічними пристроями для зберігання й подачі вина.

Винні холодильники: ідеальний вибір для зберігання вина, оскільки висока температура прискорює старіння вина і може зіпсувати його структуру, а низькі температури можуть призвести до випадання осаду.

Тому одним з найуніверсальніших технічних рішень, розроблених для зберігання вина, є винні холодильники. Вони здатні підтримувати ідеальну температуру для кожного із сортів вина: від 7 до 12 градусів — для білого та від 10 до 15 градусів — для червоного вина. Істотною перевагою винних холодильників є також можливість вручну регулювати рівень вологості, яка необхідна, щоб пробка не пересихала. Суха пробка пропускає повітря, що призводить до окислення вина. Це зіпсує його смак, зробивши напій кислим і неповним.

Охолоджуючі пристрої для подачі вина

Якщо можливості постійно зберігати вино при правильній температурі у вас немає, є способи швидко привести його до оптимального стану просто перед подачею. Щоб забезпечити відповідну температуру при подачі вина можна скористатися акумуляторними чи електричними охолоджувачами для пляшок, а також охолоджувальними чохлами.

Інноваційні системи для зберігання відкритого вина

Відкоркованому вину окрім неправильної температури, вологості та яскравого освітлення може зашкодити також кисень. Навіть вишуканий напій із топ найкращих вин України у процесі окислення може втратити увесь свій шарм. Щоб запобігти цьому провідні українські винороби радять користуватися спеціальними вакуумними системами, що висмоктують з пляшки усе повітря. Цікавою опцією є також пристрої, які заміщують повітря в пляшці з вином на один з інертних газів, що не впливають на його смакові властивості.

Поради експертів щодо вибору техніки для зберігання вина вдома

Обираючи пристрій для зберігання чи подачі вина, експерти провідного українського виробника вин Villa UA рекомендують, насамперед, орієнтуватися на обсяги ваших запасів, а також їх асортимент. Від цього залежить не лише об’єм винного холодильника, а й кількість температурних режимів, які він може підтримувати. Правильна температура допомагає розкрити аромат і смак напою. Занадто холодне вино втрачає ароматику, а тепле здається різким.

Якщо ж ви не гурман та купуєте вино лише для святкування урочистостей, варто розглянути техніку для миттєвого охолодження безпосередньо перед подачею вина. А тим, хто часто залишає пляшку недопитою, не обійтися без спеціальних систем для зберігання відкритого вина.

Висновок