Владелец фонда N1 Никита Измайлов назвал основные тренды финтеха 2022 года

На международном финтех-рынке в этом году появились новые интересные тенденции. В частности, внедрение суперприложений и геймификация. Об этом владелец финтех-фонда N1 Никита Измайлов заявил в своем блоге на сайте vocal.media.

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«Сектор финансовых технологий – один из немногих, сохранивший динамику развития в этом году и продолживший развиваться значительными темпами. За прошлый год зафиксирован рекордный объем инвестиций – $210 млрд. Финтех стал основой всех финансовых услуг: KYC (онлайн-верификации пользователей), электронных платежей, пирингового кредитования. Также фиксируют рост интереса к криптовалютам и встроенным финансам. За первый квартал 2022 года финтех-стартапы в мире привлекли более $32 млрд. Если сравнить с прошлым годом, то в 2022 году финансирование финтеха выросло в общем исчислении венчурного капитала на 27%, в 2021 году – на 4%», - приводит статистику автор блога.

По словам Никиты Измайлова, в этом году значительно возросло количество компаний, предлагающих интегрированные решения. Это касается как банков, так и продуктово-сервисных компаний.

«Популярным стал embedded finance, то есть внедрение финансового продукта в сервис, не связанный с финансами. Лучший пример – приложение Glovo, в котором можно выбрать еду и оплатить ее, не переходя по ссылкам сторонних сайтов. Эту технологию можно встретить в онлайн-магазинах, бухгалтерских сервисах, цифровых кошельках, телемедицине. Ввести embedded finance сейчас легче из-за мировых тенденций развития open banking, унификации API и изменений в нормативно-правовой базе большинства стран», - продолжает владелец финтех-фонда N1.

Появилась тенденция и к развитию суперприложений. Никита Измайлов сравнивает их со швейцарским ножом, который можно использовать для открытия бутылки, потому что там есть отвертка и лезвие.

«Многофункциональные приложения выполняют несколько функций на выбор: как мессенджер позволяет общаться с друзьями, заказывать завтрак, оплачивать коммунальные услуги, общие счета. Компания Gatner прогнозирует, что до 2027 года значительная часть населения планеты будут ими пользоваться ежедневно. Среди лидеров рынка – китайский WeChat. Он объединяет социальную сеть, возможность производить онлайн-покупки и управлять финансами. В первую очередь, популярность суперприложений связана с удобством и безопасностью их использования», - отмечает владелец фонда N1.

Добавление элементов игры – еще один из способов привлечь клиента.

«Самым заметным примером геймификации в Украине стала «котомания» от Monobank. Почти треть клиентов собирала виртуальных котов. За три месяца оплаты коммунальных услуг можно получить наклейку «Хозяин». Это пример одной из базовых механик – коллекционирования. Людям нравится собирать вещи по одному признаку», – продолжает автор блога.

Подытоживая, Никита Измайлов дает советы разработчикам украинских стартапов.

«Согласно стратегии развития финтеха до 2025 года от НБУ предусмотрена поддержка финтех-проектов. Один из главных элементов стратегии – создание финтех-песочницы, формата взаимодействия государственного регулятора и компаний. Песочница позволяет тестировать новые сервисы и продукты на небольшой аудитории потребителей, ввести необходимые законодательные изменения для развития таких проектов. Советую заходить в финтех-песочницу, ведь инвесторы гораздо активнее инвестируют средства в проекты, прошедшие проверку песочницей», – резюмирует Никита Измайлов.