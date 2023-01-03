Власник фонду N1 Никита Ізмайлов назвав основні тренди фінтеху 2022 року

На міжнародному фінтех-ринку цього року з’явилися нові цікаві тенденції. Зокрема впровадження суперзастосунків та гейміфікація. Про це власник фінтех-фонд N1 Никита Ізмайлов заявив у своєму блозі на сайті vocal.media.

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«Сектор фінансових технологій – один з небагатьох, що зберіг динаміку розвитку цього року та продовжив розвиватися значними темпами. За минулий рік зафіксовано рекордний обсяг інвестицій – $210 млрд. Фінтех став основою всіх фінансових послуг: KYC (онлайн-верифікації користувачів), електронних платежів, пірингового кредитування. Також фіксують зростання інтересу до криптовалют та вбудованих фінансів. За перший квартал 2022 року фінтех-стартапи у світі залучили понад $32 млрд. Якщо порівняти із минулим роком, то у 2022 році фінансування фінтеху зросло у загальному обчисленні венчурного капіталу на 27%, у 2021 році – на 4%», - наводить статистику автор блогу.

За словами Никити Ізмайлова, цього року значно зросла кількість компаній, яка пропонує інтегровані рішення. Це стосується як банків, так і продуктово-сервісних компаній.

«Популярним стало embedded finance, тобто впровадження фінансового продукту у сервіс, що не пов'язаний із фінансами. Найкращий приклад – додаток Glovo, в якому можна обрати їжу та оплатити її, не переходячи за посиланнями сторонніх сайтів. Цю технологію можна зустріти в онлайн-магазинах, бухгалтерських сервісах, цифрових гаманцях, у телемедицині. Впровадити embedded finance наразі легше через світові тенденції розвитку open banking, уніфікації API та змінам у нормативно-правовій базі більшості країн», - продовжує власник фінтех-фонду N1.

З’явилася тенденція і до розвитку суперзастосунків. Никита Ізмайлов порівнює їх зі швейцарським ножем, який можна використовувати, щоб відкрити пляшку, бо там є викрутка та лезо.

«Багатофункціональні застосунки виконують декілька функцій на вибір: як месенджер дозволяє спілкуватися із друзями, замовляти сніданок, сплачувати комунальні послуги, спільні рахунки. Компанія Gatner дає прогноз, що до 2027 року значна частина населення планети будуть ними користуватися щодня. Серед лідерів ринку – китайський WeChat. Він поєднує соціальну мережу, можливість проводити онлайн-покупки та управляти фінансами. В першу чергу популярність суперзастосунків пов’язана зі зручністю та безпекою їхнього використання», - зазначає власник фонду N1.

Додавання елементів гри – ще один зі способів привабити клієнта.

«Найпомітнішим прикладом гейміфікації в Україні стала кампанія з «котоманії» від Monobank. Майже третина клієнтів збирала віртуальних «котів». За три місяці оплати комунальних послуг можна отримати наліпку «Хазяїн». Це приклад однієї з базових механік — колекціонування. Людям подобається збирати речі за однією ознакою», - продовжує автор блогу.

У кінці блогу Никита Ізмайлов дає поради розробникам українських стартапів.

«За стратегією розвитку фінтеху до 2025 року від НБУ передбачена підтримка фінтех-проєктів. Один із головних елементів стратегії – це створення фінтех-пісочниці, формату взаємодії державного регулятора та компаній. Пісочниця дозволяє тестувати нові сервіси та продукти на невеликому колі споживачів, впровадити необхідні законодавчі зміни для розвитку таких проєктів. Раджу заходити у фінтех-пісочницю, адже інвестори набагато активніше інвестують кошти у проєкти, що пройшли перевірку пісочницею», - резюмує Никита Ізмайлов.