ВСУ получили более 180 автомобилей при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 135 автомобилей для фронта, сообщили представители фонда.

Кроме того, на прошлой неделе компания Favbet приобрела и передала для ударных рот "Армии Дронов" 53 внедорожника Peugeot на более чем 57 млн грн. В течение последних двух недель в распоряжение защитников Украины поступили два внедорожника Nissan Navara и один Ford Ranger.

Ford Ranger получило подразделение саперов ВСУ, специализирующихся на выявлении взрывоопасных предметов на только что деоккупированных территориях. Два Nissan Navara отправлены на восточный участок фронта для повышения мобильности Сил обороны.

Также при содействии фонда одна из механизированных бригад ВСУ получила три тепловизионные монокуляры.

Напомним, в целом усилиями собственника Favbet и президента Favbet Foundation Андрея Матюхи для нужд Вооруженных Сил передано более 180 автомобилей. В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.