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ЗСУ отримали понад 180 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet

ЗСУ отримали понад 180 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet
Підрозділ саперів ЗСУ отримав Ford Ranger.

Збройні Сили України та інші Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation вже 135 автомобілів для фронту, повідомили представники фонду.

Крім того, минулого тижня компанія Favbet придбала та передала для ударних рот "Армії Дронів" 53 позашляховики Peugeot на понад 57 млн грн.

Упродовж останніх двох тижнів у розпорядження захисників України надійшли два позашляховики Nissan Navara та один Ford Ranger.

Ford Ranger отримав підрозділ саперів ЗСУ, які спеціалізуються на виявленні вибухонебезпечних предметів на щойно деокупованих територіях. Два Nissan Navara вирушили на східну ділянку фронту для підвищення мобільності Сил оборони. Також за сприяння фонду одна з механізованих бригад ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри.

Фото 2 — ЗСУ отримали понад 180 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet
Фото 3 — ЗСУ отримали понад 180 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet
Фото 4 — ЗСУ отримали понад 180 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet
Фото 5 — ЗСУ отримали понад 180 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet

Нагадаємо, загалом зусиллями власника Favbet та президента Favbet Foundation Андрія Матюхи для потреб Збройних Сил передано понад 180 авто. У цілому від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Автор:
Ніна Комащенко