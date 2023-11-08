Выбираем диван: 3 ошибки, которые важно не допустить

Рациональные люди рассматривают диваны как отличную многофункциональную вещь, нежели изюминку интерьера. В самом деле, купив один такой предмет мебели, получаешь сразу несколько бонусов – много посадочных мест днем и, если диван раскладной, минимум два для ночного отдыха. Плюс дополнительное пространство для хранения вещей.

Как выбрать диван, чтобы он принес максимум пользы, мы спросили у экспертов компании “МебліХіт”, которые также рассказали, какие ошибки обычно допускают люди, когда приходят покупать диван.

Промахнуться с габаритами

Многообразие и невероятная привлекательность современных диванов часто сбивает с толку, говорят специалисты. По их словам, люди, выбирающие диваны, часто упускают из вида наличие подлокотников на большинстве моделей и очень расстраиваются, когда долгожданная покупка не умещается на отведенное для нее место.

“Если позволяет площадь помещения, выбирайте диваны с подлокотниками, но когда свободного места впритык, лучше вообще отказаться от этого элемента”, - отмечают в ““МебліХіт”, подчеркивая, что в просторной комнате компактные модели, например, в скандинавском стиле теряются в пространстве, зато солидные а-ля ампир или классицизм придают изысканности и элегантности.

Игнорировать наличие ящиков

Несмотря на то, что диванов без выдвижных ящиков на рынке совсем немного, некоторые люди предпочитают именно такой вариант. Он идеален, если предполагается поставить его в гостиную-лофт, но для детской комнаты или спальни лучше все-таки выбрать диван с вместительными внутренними ящиками.

Туда можно сложить:

постельное белье;

сезонную одежду;

книги;

детские игрушки;

мелкую бытовую технику, которой пользуются нечасто.

Особенно удобно, что к этому пространству вы всегда имеете быстрый доступ. Просто потяните за тканевую ручку и содержимое ящика окажется перед вами.

У мягкой мебели с выдвижными ящиками есть еще одна особенность – при раскладывании спальное место опускается ниже подлокотников и становится уютнее.

Спать на монолите

Диваны-монолиты отлично смотрятся в офисе, столовой, гостиной, но абсолютно непригодны для сна. Фактически на таком диване невозможно даже комфортно полежать после работы, поскольку они рассчитаны на уютные посиделки у телевизора, отдых в компании.

Вопрос долговечности таких конфигураций тоже спорный. Монолиты не приспособлены для того, чтобы каждый день их открывали и закрывали, поэтому неудивительно, что очень скоро такая система дает сбой.

Если вы хотите, чтобы ваш диван приносил максимум практической пользы, остановите выбор в пользу раскладных моделей. Кроме специального трансформационного механизма и глубоких внутренних ящиков, такая мебель в “спальной части” оснащена упругим ортопедическими матрасом. Переночевав на таком диване, вы встанете свежим и полным сил, сложите постель в выдвижной ящик, превратив удобное ночное “лежбище” в комфортное посадочное место за столом, где сможете выпить кофе с утренней газетой.