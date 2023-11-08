Вибираємо диван: три помилки, які важливо не допустити

Раціональні люди розглядають дивани більше як чудову багатофункціональну річ, ніж особливість інтер'єру. Справді, купивши один такий предмет, отримуєш відразу кілька бонусів – багато посадкових місць вдень і, якщо диван розкладний, мінімум два для відпочинку вночі.

Плюс додатковий простір для зберігання речей.

Як правильно вибирати диван, ми запитали в експертів компанії “МебліХіт”, які також розповіли, які помилки припускають люди, коли приходять купувати диван.

Схибити із габаритами

Різноманітність і неймовірна привабливість сучасних диванів часто збиває з пантелику, кажуть фахівці. За їхніми словами, люди, які обирають дивани, часто не беруть до уваги наявність бильців на більшості моделей і дуже засмучуються, коли довгоочікувана покупка не вміщається на відведене місце.

“Якщо дозволяє площа приміщення, вибирайте дивани з бильцями, але якщо вільного місця обмаль, краще взагалі відмовитися від цього елемента”, - зазначають у “МебліХіт”, наголошуючи, що у просторій кімнаті компактні моделі, наприклад, у скандинавському стилі просто губляться у просторі, проте солідні типу ампір або класицизм надають вишуканості та елегантності.

Ігнорувати наявність ящиків

Незважаючи на те, що диванів без висувних шухляд на ринку зовсім небагато, деякі вважають за краще саме такий варіант. Ідеальний, якщо плануєте поставити його у вітальню-лофт, але для дитячої кімнати чи спальні краще обрати диван із місткими шуфлядами.

Туди можна скласти:

постільну білизну;

сезонний одяг;

книги;

дитячі іграшки;

дрібну побутову техніку, якою користуються нечасто.

Особливо зручно, що до цього простору ви завжди маєте швидкий доступ. Просто потягніть за тканинну ручку і вміст шуфляди перед вами. Доречі, м'які меблі з висувними шухлядами мають ще одну особливість – при розкладанні спальне місце опускається нижче бильців й одразу стає затишнішим.

Спати на моноліті

Дивани-моноліти мають чудовий вигляд й неперевершені в офісі, їдальні, вітальні, але абсолютно непридатні для сну. Фактично на такому дивані неможливо навіть нормально полежати після роботи, оскільки він розрахований на затишні посиденьки у гарної компанії біля телевізора.

Довговічність таких конфігурацій теж під великим питанням. Моноліти не пристосовані для того, щоб щодня їх відкривали та закривали, тому не дивно, що дуже скоро така система дає збій.

Якщо ви бажаєте, щоб диван був практичним на максимум, зробіть вибір на користь розкладних моделей. Крім спеціального трансформаційного механізму та глибоких шухлядок, такі меблі у “спальній частині” мають пружні ортопедичні матраци. Перепочивши на такому дивані, ви прокинетеся повним сил, сховаєте білизну у шухлядку, миттю перетворивши зручне нічне "лігво" на посадкове місце за столом, де спокійно поснідаєте під ранкову газету.